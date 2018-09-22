Галерея с концерта: отсидевший в тюрьме гангста-рэпер восхитил нарвских бабушек

Пятница, 21 сентября, для жителей и гостей Нарвы выдалась жаркой. В отличие от многих других исполнителей, скандальный рэпер Beebilõust (Эстония) появился на сцене фестиваля Station Narva в Кренгольмской мануфактуре совершенно без опоздания. На этот раз артист вел себя себя вежливо и прилично, и даже вышел в зал в конце выступления для фотографирования с поклонниками.