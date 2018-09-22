Галерея с концерта: отсидевший в тюрьме гангста-рэпер восхитил нарвских бабушек

Пятница, 21 сентября, для жителей и гостей Нарвы выдалась жаркой. В отличие от многих других исполнителей, скандальный рэпер Beebilõust (Эстония) появился на сцене фестиваля Station Narva в Кренгольмской мануфактуре совершенно без опоздания. На этот раз артист вел себя себя вежливо и прилично, и даже вышел в зал в конце выступления для фотографирования с поклонниками.
На концерт пришли и пожилые любительницы такой тяжелой рэп-музыки. Но артист смог за полчаса раскачать зал, музыканта вызывали на бис, но из-за жесткого регламента, Beebilõust не смог исполнить еще несколько песен.
Beebilõust (настоящее имя Андрус Элбинг) — один из самых скандальных и при этом значимых эстонских рэперов и поэтов. Бесспорный лидер уличного хип-хопа, чей путь к успеху складывался неоднозначно. Он отсидел в тюрьме за ограбление магазина в Таллинне на улице Тёэстузе в 2017 году.
Артист был приговорен к шести месяцам лишения свободы 23 марта 2017 года за ограбление магазина на улице на улице Тёэстузе.
Смотрите галерею и видео! Было очень жарко!