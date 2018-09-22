Сб, 22.09.2018
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  • В Нарву Гречку завезли! Эпатажная российская певица удивила своей непосредственностью (ГАЛЕРЕЯ)

В Нарву Гречку завезли! Эпатажная российская певица удивила своей непосредственностью (ГАЛЕРЕЯ) Мама, прости!

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Исполнительница Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, выступила вчера на фестивале Station Narva.

Ни грамма косметики, потертая джинсовая куртка: скромная девушка вышла на сцену одна с гитарой и уселась на стул.

«Всем привет! Меня зовут Настя. Я сегодня впервые за границей. Ну как, Украина, Беларусь – это норм!» – обратилась Гречка к публике. А потом скромно добавила: «Вас так мало, и это хорошо».

ФОТО: Konstantin Sednev

Публики на выступлении Гречки и правда собралось немного, но зато те, кто пришли, знали слова ее песен наизусть:

Мама, прости, ведь девочки не пьют

Девочки не курят, и девочки не лгут

Но мама, прости, я так хочу бухать

И если вдруг приспичит, то я пойду блевать...

Смотрите галерею с выступления певицы, на которую минувшим летом ополчилась певица Земфира, раскритиковав тексты и внешность юного дарования.

ФОТО: Konstantin Sednev

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