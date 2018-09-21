Ольга Бузова бесплатно не помогает даже родной сестре

Магазин явно убыточный. Подписчики упрекнули Ольгу в том, что за деньги она готова на все, а бесплатно не поможет даже родной сестре. Ведь она могла устроить ей хотя бы пиар-компанию. Напомним, что ранее Анна призналась: «Я приезжаю с утра в свой магазин, чтобы лично общаться с клиентами и делать его лучше», пишет 7d.org.ua.