Пт, 21.09.2018
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Ольга Бузова бесплатно не помогает даже родной сестре

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Ольга Бузова

ФОТО: Insagram

Многих поклонников Ольги Бузовой шокировала информация о том, что ее сестра Анна является не только директором своего магазина, но также она там продавец, бухгалтер и закупщик.

Магазин явно убыточный. Подписчики упрекнули Ольгу в том, что за деньги она готова на все, а бесплатно не поможет даже родной сестре. Ведь она могла устроить ей хотя бы пиар-компанию. Напомним, что ранее Анна призналась: «Я приезжаю с утра в свой магазин, чтобы лично общаться с клиентами и делать его лучше», пишет 7d.org.ua.

 

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