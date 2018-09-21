Пт, 21.09.2018
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Фотоновость: хочешь гамбургер? Вот тебе «Хербургер»!

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Hesburger Tallinna vanalinnas

ФОТО: Kultuurikava.ee

В одном из торговых центров Йыхви что-то пошло не так. Причем сразу три раза. Вы сможете за пять секунд понять по фотографии ниже, что же не так?

ФОТО: limon.ee

Первое. У клиентов популярной бургерной Hesburger нет возможности посетить туалет бесплатно. Это полбеды, оказалось, что уборная общепиту не принадлежит, об этом известили клиентов на двух языках. Но дальше - больше. 

Второе. В объявлении на русском языке в названии сети допустили просто непозволительную опечатку - гамбургерную назвали HERBURGER, эту ошибочку, кажется, не видит никто кроме нас. 

Третье. На эстонском языке вообще можно понять, что туалету не принадлежит Hesburger.

А вы разобрались с этой нелегкой загадкой? 

ФОТО: limon.ee

Портал Limon.ee до понедельника работает в Нарве и Нарва-Йыэсуу! Следите за нашими приключения в блоге ЗДЕСЬ! 

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