Фотоновость: хочешь гамбургер? Вот тебе «Хербургер»!

В одном из торговых центров Йыхви что-то пошло не так. Причем сразу три раза. Вы сможете за пять секунд понять по фотографии ниже, что же не так?
Первое. У клиентов популярной бургерной Hesburger нет возможности посетить туалет бесплатно. Это полбеды, оказалось, что уборная общепиту не принадлежит, об этом известили клиентов на двух языках. Но дальше - больше.
Второе. В объявлении на русском языке в названии сети допустили просто непозволительную опечатку - гамбургерную назвали HERBURGER, эту ошибочку, кажется, не видит никто кроме нас.
Третье. На эстонском языке вообще можно понять, что туалету не принадлежит Hesburger.
А вы разобрались с этой нелегкой загадкой?
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