Фотоновость: хочешь гамбургер? Вот тебе «Хербургер»!

ФОТО: limon.ee

Первое. У клиентов популярной бургерной Hesburger нет возможности посетить туалет бесплатно. Это полбеды, оказалось, что уборная общепиту не принадлежит, об этом известили клиентов на двух языках. Но дальше - больше.

Второе. В объявлении на русском языке в названии сети допустили просто непозволительную опечатку - гамбургерную назвали HERBURGER, эту ошибочку, кажется, не видит никто кроме нас.

Третье. На эстонском языке вообще можно понять, что туалету не принадлежит Hesburger.

А вы разобрались с этой нелегкой загадкой?

ФОТО: limon.ee