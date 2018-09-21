Галерея: ЛСД спасет мир, или В Таллинне проходит странная конференция, сотни людей заполнили зал

Психоделики — класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы. Психоделики могут вводить человека в измененные состояния сознания, но в целом они, как правило, считаются неопасными в плане возникновения зависимости или аддикции.

К психоделикам относятся синтетические и полусинтетические вещества (LSD, DOB, 2C-B, DOM, DMT), содержащиеся в некоторых видах грибов псилоцибини псилоцин, мескалин (активный компонент кактуса пейота), LSA и айяуаска (также айяваска от кечуа ayawaska) — традиционный шаманский чай, сваренный из различных растений, содержащих DMT или 5-MeO-DMT и гармин или аналогичные бета-карболины).

Перед зрителями выступают легендарные и всемирно известные эксперты в этой области.

Луис Эдуардо Луна - является антропологом и отметил исследователя аяхуаски.

Джереми Нарби — доктор антропологии Стэнфордского университета и публицист, получивший международное признание. Исследователь и активный защитник индейских племён бассейна Амазонки и их мест проживания от вырубки лесов.

Сьюзан Джейн Блэкмор - британский писатель, лектор, скептик, телеведущий и приглашенный профессор Плимутского университета. Ее области исследований включают мемы, эволюционную теорию, психологию, парапсихологию, сознание, и она известна своей книгой «Машина Мем».

Деннис Джон МакКенна является американским этнофармакологом, исследователем фармакогноза, лектором и автором.