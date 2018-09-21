Пт, 21.09.2018
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Это провал! Зрители раскритиковали новый клип «Ленинград» Смотрите видео!

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Группировки «Ленинград», Сергей Шнур.

ФОТО: Konstantin Sednev

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Цой». Ролик возмутил поклонников лидера группы «Кино» и получил отрицательный рейтинг оценок пользователей YouTube.

Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер, с которым «Ленинград» сотрудничал и ранее. Главную роль в клипе исполнил сам Сергей Шнуров. Он предстал капитаном космического корабля, потерпевшего крушение и застрявшего среди астероидов. Корабль Шнурова взрывается из-за столкновения с автомобилем Tesla Roadster, отправленным в космос Илоном Маском и компанией SpaceX в феврале.

В финале клипа Шнурова спасают инопланетяне, и звучит отрывок из песни группы «Кино» — «Дальше действовать будем мы». В ролике присутствует реклама банка и алкоголя.

Это возмутило многих зрителей. На момент написания заметки ролик посмотрели уже более 380 тысяч человек, он получил 14 тысяч лайков и более 32 тысяч дизлайков.

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