Пт, 21.09.2018
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  • Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой 

Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой 

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Алла Пугачева стремительно теряет вес, обратили внимание поклонники примадонны. На свежих фотографиях, которые появляются в соцсетях Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, певица выглядит стройной как никогда.

Актер Стас Садальский предположил, что худоба Пугачевой носит болезненный характер и связана с диабетом, которым она страдает.

«Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!», — цитирует актера «Собеседник».

Ранее Пугачева рассказала, что иностранные врачи диагностировали ей диабет, однако благодаря правильно подобранным медикаментам она сумела побороть болезнь.

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