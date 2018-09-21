Садальский раскрыл страшную зависимость больной Пугачевой
21 сентября 2018, 12:39
Алла Пугачева стремительно теряет вес, обратили внимание поклонники примадонны. На свежих фотографиях, которые появляются в соцсетях Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, певица выглядит стройной как никогда.
Актер Стас Садальский предположил, что худоба Пугачевой носит болезненный характер и связана с диабетом, которым она страдает.
«Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!», — цитирует актера «Собеседник».
Ранее Пугачева рассказала, что иностранные врачи диагностировали ей диабет, однако благодаря правильно подобранным медикаментам она сумела побороть болезнь.