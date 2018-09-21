Американский рэпер Шуг Найт приговорен к 28 годам тюрьмы

В январе 2015 года рэпер сбил на пикапе двоих человек. Один из них скончался в больнице. Погибшим оказался друг Найта и сооснователь Heavyweight Records Терри Картер. По словам очевидцев, Найт наехал на мужчин после обострения спора. Сам рэпер впоследствии заявлял, что не хотел переезжать мужчин, а всего лишь пытался скрыться, так как боялся, что они его застрелят, передает Life.