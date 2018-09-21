Михаил Боярский раскрыл важный секрет своей дочери

О том, что она написала заявление на декретный отпуск, сообщили источники из театра. Отец актрисы раскрыл один из ее важных секретов. По словам Михаила Боярского, в семье совсем скоро родится еще один мальчик. Напомним, некоторое время назад поговаривали о разводе Елизаветы. Как пояснила актриса, так начали думать из-за того, что они с супругом живут и работают в разных городах, однако браку ничего не угрожает.