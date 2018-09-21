Пт, 21.09.2018
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Михаил Боярский раскрыл важный секрет своей дочери

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Михаил Боярский.

ФОТО: Scanpix/Ria Novosti

Михаил Боярский ждет рождения внука. Он сообщил, что Елизавета носит мальчика. О беременности Лизы Боярской публике стало известно не так давно, пишет 7d.org.ua.

О том, что она написала заявление на декретный отпуск, сообщили источники из театра. Отец актрисы раскрыл один из ее важных секретов. По словам Михаила Боярского, в семье совсем скоро родится еще один мальчик. Напомним, некоторое время назад поговаривали о разводе Елизаветы. Как пояснила актриса, так начали думать из-за того, что они с супругом живут и работают в разных городах, однако браку ничего не угрожает. 

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