Фото: мать живой Барби из Одессы выглядит моложе своей дочери

Хотя в мире сегодня насчитывается несколько десятков живых Барби, самой знаменитой является украинская модель Валерия Лукьянова, которая одной из первых начала претендовать на этот титул, пишет Medikforum. Девушка интересна тем, что свою кукольную внешность в отличие от прочих живых Барби она объясняет природными особенностями и умелым макияжем, а вовсе не пластическими операциями. Лукьянова неоднократно говорила, что вообще не позволяла хирургам прикасаться к ее лицу, а единственной пластической операцией в своей жизни Валерия называет увеличение груди. Естественно, что многочисленные скептики не верят в такое удивительное преображение Лукьяновой, но девушка не перестает с ними спорить.

Валерия Лукьянова ФОТО: Instagram

На днях 32-летняя Живая Барби выложила в интернет снимки в купальнике своей мамы Ирины Пашкеевой. Обе женщины вполне могут сойти за сестер, они одинаково стройны, имеют белоснежные волосы и впечатляющую фигуру. Более того, если сопоставить два снимка матери и дочери вместе, то с первого взгляда будет сложно понять, кто из них моложе, если, конечно, не знать правду. Нельзя исключить, что снимки мамы живой Барби подвергались изрядной ретуши, но даже в этом случае женщина выглядит потрясающе для своих лет.