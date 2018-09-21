Доигрались?! 44-летняя Мария Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка

Мария Порошина обратилась к общественности. Популярная артистка прокомментировала информацию о том, что ждет ребенка от коллеги, актера Ярослава Бойко, пишут Dni.
Уже на протяжении нескольких недель в СМИ муссируются подробности личной жизни Марии Порошиной. Все началось летом, когда выяснилось, что 44-летняя артистка, будучи в положении, оформила развод с отцом своих троих дочерей, актером Ильей Древновым. Вскоре появились данные, будто Мария рассталась с мужем, потому что ждет ребенка от своего коллеги, актера Ярослава Бойко.
Долго не комментировавшая слухи Порошина наконец прервала молчание. Артистка не назвала имени отца своего будущего ребенка, но объяснила, что ее на самом деле связывает с Бойко. Сделала это Мария на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
«Я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, – он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)» – заявила Порошина.
Актриса объяснила, что с Ярославом Бойко они лишь друзья. «С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей...», – отметила актриса.
Мария высказалась и о разводе с Ильей Древновым. По ее словам, она на протяжении лет пыталась как могла сохранить брак. «В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым все просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия...» – призналась артистка.
Многочисленные поклонники поддержали Марию Порошину и осыпали комплиментами и поздравлениями. В комментариях даже высказался бывший муж актрисы, актер Гоша Куценко, отец ее старшей дочери Полины. «Машенька! Не нервничай только! Я с тобой! Хочешь я буду отцом твоего ребеночка!?) опыт у нас есть! И он – прекрасен! А любого "журналиста" которого публикует всякую суету... Бог простит. А при случае, сам дьявол накажет за скудомыслие и душевную ***!) получай удовольствие от течения жизни! Не обращай внимание!» – посоветовал актер.