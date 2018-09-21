Доигрались?! 44-летняя Мария Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка

Уже на протяжении нескольких недель в СМИ муссируются подробности личной жизни Марии Порошиной. Все началось летом, когда выяснилось, что 44-летняя артистка, будучи в положении, оформила развод с отцом своих троих дочерей, актером Ильей Древновым. Вскоре появились данные, будто Мария рассталась с мужем, потому что ждет ребенка от своего коллеги, актера Ярослава Бойко.

Мария Порошина и Ярослав Бойко ФОТО: Pressifoto

Долго не комментировавшая слухи Порошина наконец прервала молчание. Артистка не назвала имени отца своего будущего ребенка, но объяснила, что ее на самом деле связывает с Бойко. Сделала это Мария на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

«Я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, – он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)» – заявила Порошина.

Актриса объяснила, что с Ярославом Бойко они лишь друзья. «С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков связывают теплые и дружеские отношения. И вопреки злопыхательствам нам еще предстоит с ним совместно работать, а нашим детям, замечу, жить и взирать на родителей...», – отметила актриса.

Мария высказалась и о разводе с Ильей Древновым. По ее словам, она на протяжении лет пыталась как могла сохранить брак. «В моей жизни на сегодняшний день, за исключением вынужденного развода с Ильёй Древновым все просто и желанно! Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия...» – призналась артистка.