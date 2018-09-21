Сегодня стартует фестиваль Station Narva

16.00–17.15 Live: PTF1987 (EE), Indrek Spungin (EE)

В 13:00 в Нарвской арт-резиденции финский дуэт художников Kaisa Leka & Christoffer Leka проведет открытую лекцию «Несовершенство», а затем в 15:00 мастер-класс для молодежи «Загадочный конверт» (нужно зарегистрироваться). Допольнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380

В 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнется второй день обсуждений BAZAR. Допольнительная информация: facebook.com/events/243813099612818

С 18:00 открыта фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре. В полночь начинются концерты в клубе Ro-Ro, где также пройдет afterparty фестиваля.

Программа выступлений в суббуту, 22 сентября:

18.00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре

18.00–19.00 DJ Janek Murd (EE) (Кренгольм, палатка)

18.30 –19.00 Tam i Tut (EE) (Кренгольм, зал 1)

19.00 –20.00 12EEK Monkey (EE) (Кренгольм, главная сцена)

20.00–20.45 Fever Dream (IS) (Кренгольм, зал 1)

20.00–20.45 Guesthouse (EE) (Кренгольм, зал 1)

20.00–20.45 DJ Annie Rist (EE) (Кренгольм, палатка)

20.45–21.45 Joensuu1685 (FI) (Кренгольм, главная сцена)

21:.45–22.30 Mart Avi (EE) (Кренгольм, зал 1)

21.45–22.30 Eksponatika Clan (EE) (Кренгольм, зал 2)

21.45–22.30 DJ Erkki Tero (EE) (Кренгольм, палатка)

22.30–23.45 Echo & the Bunnymen (UK) (Кренгольм, главная сцена)

23.45–02.00 DJ Janek Murd, Annie Rist, Erkki Tero (Кренгольм, палатка)

23.45–00:30 Gazelle Twin (UK) (Кренгольм, зал 1)

00.00–00.45 Electroforez (RU) (Ro-Ro, 1 этаж)

00.45–01:30 PTF1987 (EE) (Кренгольм, зал 2)

01.00–03:00 DJ Ken Two (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

01.00–01.45 Indrek Spungin (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

02.00–02.45 Tovarish Astronom (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

03.00–05.00 DJ Kersten Kõrge (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

03.00–05:00 DJ Gee (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)

Воскресенье, 23 сентября

С 10:30 до 12:00 в центре VitaTiim (Tuleviku 7) можно принять участие в арабском завтраке. Регистрация: info@internationalhouse.ee. Количество мест ограничено. Дополнительная информация: facebook.com/events/2156418301248331

Финальный день фестиваля, посвященный семейному празднику. В полдень на сцене Дальберга на речном променда будет объявлена осенняя столица, после чего состоится совместный коценрт Genka и Ансамбля Анна Якубовой, обед за длинным общим столом, будет работать языковое кафе, выступит играющая «детский» рок группа Jytäjyrsijät и состоится трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia.

12.00–13.00

Церемония провозглашения осенней столицы на сцене Дальберга

Речи мэров других столиц и передача титула

Выступают Genka и Ансамбль Аллы Якубовой

13.00–15.00

Обед за длинным общим столом около клуба Ro-Ro и на террасе Нарвской гребной базы

Выступает финская «детская» рок-группа Jytäjyrsijät («Грызуны»)

12.00–15.00

Открыто языковое кафе Еврокомиссии. Можно познакомиться в 17 языками. Уроки длятся по 15 минут. Нарвская гребная база (Jõe 1)

15.00 В Нарвской гребной базе выступает финский детский ансамбль Magic Land

16.00–18.00 Трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia в клубе Ro-Ro.

Билеты по цене 10 евро продаются в Piletilevi и на месте.

Все мероприятия в воскресенье, за исключением шоу Comedy Estonia, бесплатные.

Дополнительная информация: facebook.com/events/358996797975733

Билеты на фестиваль

Чтобы попасть на концерты на Кренгольмской мануфактуре и в клубе Ro-Ro, нужен билет или абонемент.

Абонемент на Station Narva 2018 по цене 39 евро и билеты на отдельные дни по цене 25 евро продаются в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/mitmesugust/station-narva-festival-2018-echo--the-bunnymen-uk-tricky-uk-actress-uk-jt-58198

Также билеты и абонементы можно будет купить на месте.

Абонемент на фестиваль гарантирует вход на все мероприятия, которые состоятся 21 и 22 сентября в Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro. Билет на один день гарантирует вход на концерты на Кренгольме и в Art Club Ro-Ro в конкретный день (21 или 22 сентября).