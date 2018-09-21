Сегодня стартует фестиваль Station Narva

Сегодня в Нарве в первый раз стартует фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. Продлится он до воскресенья, 23 сентября. Выступят легендарные Echo & the Bunnymen и Tricky, продюсер музыки будущего Actress и еще около 20 ярких исполнителей из Эстонии, России и Скандинавии. Помимо концертов на территории Кренгольмской мануфактуры и в Art Club Ro-Ro по всему городу будет организовано множество мероприятий: от Дня бизнеса и инноваций до трехъязычной стендап-комедии, от художественных выставок до обсуждений под эгидой BAZAR и трапез в «нарвском» стиле. Ниже вы найдете практические советы гостям мероприятия и обзор программы.
Передвижение по Нарве
Большинство фестивальных площадок находится друг от друга на расстоянии 15-минутной прогулки. Поездка на такси по городу стоит максимум 3 евро (запаситесь наличными!), а в Нарва-Йыэсуу (14 км от Нарвы) можно добраться за 10-15 евро. Для комфортного передвижения вы также можно воспользоваться фестивальным автобусом, который будет ходить в пятницу и субботу между сценами Кренгольма и Art Club Ro-Ro.
Информация о проживании и передвижении:
https://stationnarva.ee/ru/hotels/
Расписание и маршрут фестивального автобуса:
flickr.com/photos/141161937@N05/44751495642
Карта фестивальной зоны на Кренгольме:
flickr.com/photos/141161937@N05/29864701247
Места проведения:
flickr.com/photos/141161937@N05/29864700917
Мероприятия и программа Station Narva
Пятница, 21 сентября
C 10:00 до 17:00 в аудитории Нарвского колледжа пройдет День бизнеса и инноваций, в рамках которого собирутся эстонские предприятия, работающие с новыми технологиями, команда э-резиденства и предприятия из Нарвы и Ида-Вирумаа. Также состоятся практические воркшопы. Дополнительная информация: facebook.com/events/719501288401651
В 16:00 у всех желающих есть возможность попасть на открытие выставки «Digital Stitches» арт-дуэта Varvara & Mar в Нарвской арт-резиденции (Йоала, 18). До открытия экспозиции, в 15:00, с лекцией о творчестве художниц выступит художественный критик Стэйси Мэй Коосел. В пятницу выставка будет открыта до 2 часов ночи, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00. Дополнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380
Как в пятницу, так и в субботу в 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнутся обсуждения под эгидой BAZAR, где помимо прочего будут говорить о нынешнем богатым на культурные событие лете и региональной самоидентификации. Дополнительная информация: facebook.com/events/243813099612818
В пятницу вечером в 18:00 открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре (Йоала, 21). В полночь концертная программа начинается и в Art Club Ro-Ro (Йые, 2).
Программа выступлений в пятницу, 21 сентября:
18:00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре
18.00–18.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
19.00–20:00 Jenny Wilson (SE) (Кренгольм, главная сцена)
20.00–20.45 Shortparis (RU) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 Beebilõust (EE) (Кренгольм, зал 2)
20.00–20.45 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
20.45–21.45 Actress (UK) (Кренгольм, главная сцена)
21.45–22.30 RSAC (RU) (Кренгольм, зал 1)
21.45–22.30 Zahir (EE) (Кренгольм, зал 2)
21.45–22.30 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
22.30–23.45 Tricky (UK) (Кренгольм, главная сцена)
23.45–02.00 DJ Ats Luik & Kristopher Luigend (EE) (Кренгольм, палатка)
23.45–00.30 Grechka (RU) (Кренгольм, зал 1)
00.00-00:45 Sõpruse Puiestee (EE) (Ro-Ro)
00.30–01.15 View (FI) (Кренгольм, зал 2)
01.00–02.00 Una Bomba 50+ (EE) (Кренгольм, зал 1)
01.00–01.45 Propazha (EE) (Ro-Ro)
02.00–02.45 PVC16 (EE) (Ro-Ro)
Суббота, 22 сентября
С 10:30 до 12 в центре VitaTiim (Тулквику, 7) можно принять участие в завтраке «по-нарвски».
Начиная с 12:00 по всему городу будут проходить бесплатные концерты.
Telia представляет: бесплатный концерт в центре Fama (Fama 10)
11.00–11.50 DJ Remi Prual (EE)
12.00–12.30 Live: Fever Dream (IS)
13.00–13.30 Live: Товарищ Астроном (EE)
Бесплатный концерт в парке ЭР100 (Vabaduse 20)
14.45 – 16.00 Live: Bit+ (EE), PVC16 (EE)
Бесплатный концерт на Нарвской гребной базе (Jõe 1)
16.00–17.15 Live: PTF1987 (EE), Indrek Spungin (EE)
В 13:00 в Нарвской арт-резиденции финский дуэт художников Kaisa Leka & Christoffer Leka проведет открытую лекцию «Несовершенство», а затем в 15:00 мастер-класс для молодежи «Загадочный конверт» (нужно зарегистрироваться). Допольнительная информация: facebook.com/events/2191886544429380
В 16:30 в Нарвской арт-резиденции начнется второй день обсуждений BAZAR. Допольнительная информация: facebook.com/events/243813099612818
С 18:00 открыта фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре. В полночь начинются концерты в клубе Ro-Ro, где также пройдет afterparty фестиваля.
Программа выступлений в суббуту, 22 сентября:
18.00 Открывается фестивальная зона на Кренгольмской мануфактуре
18.00–19.00 DJ Janek Murd (EE) (Кренгольм, палатка)
18.30 –19.00 Tam i Tut (EE) (Кренгольм, зал 1)
19.00 –20.00 12EEK Monkey (EE) (Кренгольм, главная сцена)
20.00–20.45 Fever Dream (IS) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 Guesthouse (EE) (Кренгольм, зал 1)
20.00–20.45 DJ Annie Rist (EE) (Кренгольм, палатка)
20.45–21.45 Joensuu1685 (FI) (Кренгольм, главная сцена)
21:.45–22.30 Mart Avi (EE) (Кренгольм, зал 1)
21.45–22.30 Eksponatika Clan (EE) (Кренгольм, зал 2)
21.45–22.30 DJ Erkki Tero (EE) (Кренгольм, палатка)
22.30–23.45 Echo & the Bunnymen (UK) (Кренгольм, главная сцена)
23.45–02.00 DJ Janek Murd, Annie Rist, Erkki Tero (Кренгольм, палатка)
23.45–00:30 Gazelle Twin (UK) (Кренгольм, зал 1)
00.00–00.45 Electroforez (RU) (Ro-Ro, 1 этаж)
00.45–01:30 PTF1987 (EE) (Кренгольм, зал 2)
01.00–03:00 DJ Ken Two (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
01.00–01.45 Indrek Spungin (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
02.00–02.45 Tovarish Astronom (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
03.00–05.00 DJ Kersten Kõrge (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
03.00–05:00 DJ Gee (EE) (Ro-Ro, 2 этаж)
Воскресенье, 23 сентября
С 10:30 до 12:00 в центре VitaTiim (Tuleviku 7) можно принять участие в арабском завтраке. Регистрация: info@internationalhouse.ee. Количество мест ограничено. Дополнительная информация: facebook.com/events/2156418301248331
Финальный день фестиваля, посвященный семейному празднику. В полдень на сцене Дальберга на речном променда будет объявлена осенняя столица, после чего состоится совместный коценрт Genka и Ансамбля Анна Якубовой, обед за длинным общим столом, будет работать языковое кафе, выступит играющая «детский» рок группа Jytäjyrsijät и состоится трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia.
12.00–13.00
Церемония провозглашения осенней столицы на сцене Дальберга
Речи мэров других столиц и передача титула
Выступают Genka и Ансамбль Аллы Якубовой
13.00–15.00
Обед за длинным общим столом около клуба Ro-Ro и на террасе Нарвской гребной базы
Выступает финская «детская» рок-группа Jytäjyrsijät («Грызуны»)
12.00–15.00
Открыто языковое кафе Еврокомиссии. Можно познакомиться в 17 языками. Уроки длятся по 15 минут. Нарвская гребная база (Jõe 1)
15.00 В Нарвской гребной базе выступает финский детский ансамбль Magic Land
16.00–18.00 Трехъязычная стендап-комедия от Comedy Estonia в клубе Ro-Ro.
Билеты по цене 10 евро продаются в Piletilevi и на месте.
Все мероприятия в воскресенье, за исключением шоу Comedy Estonia, бесплатные.
Дополнительная информация: facebook.com/events/358996797975733
Билеты на фестиваль
Чтобы попасть на концерты на Кренгольмской мануфактуре и в клубе Ro-Ro, нужен билет или абонемент.
Абонемент на Station Narva 2018 по цене 39 евро и билеты на отдельные дни по цене 25 евро продаются в Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/mitmesugust/station-narva-festival-2018-echo--the-bunnymen-uk-tricky-uk-actress-uk-jt-58198
Также билеты и абонементы можно будет купить на месте.
Абонемент на фестиваль гарантирует вход на все мероприятия, которые состоятся 21 и 22 сентября в Кренгольмской мануфактуре и в Art Club Ro-Ro. Билет на один день гарантирует вход на концерты на Кренгольме и в Art Club Ro-Ro в конкретный день (21 или 22 сентября).
Как абонемент, так и 1-дневный билет нужно обменять на браслет в инфопункте фестиваля в Нарвском колледже (Раэкоя платс, 2) или на месте проведения концерта.