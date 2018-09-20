Пт, 21.09.2018
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Галерея: главный российский хитмейкер Feduk выступил в Таллинне Девчонки визжат!

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Популярный рэпер Feduk сегодня вечером дал концерт в Таллинне.

Во вторник, 20 сентября, в столичном клубе СatHouse Hall выступил один из главных российских хитмейкеров 2017 года рэпер Feduk. Молодой музыкант и исполнитель занимается музыкой уже давно, но получил широкую известность в прошлом году, благодаря совместной работе «Розовое вино» с российским исполнителем Элджеем.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сейчас Feduk продолжает свой сольный творческий путь, набирая миллионы просмотров в Youtube и выпуская новые песни. Несмотря на то, что в Таллинне исполнитель выступил впервые, на протяжение всего концерта зал скандировал его песни наизусть. Девчонки визжали от восторга и снимали своего кумира на мобильные телефоны. 

Смотрите, как это было в нашей галерее!

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