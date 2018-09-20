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  • Он был настоящей звездой СССР! В Таллинне представили посмертный альбом Яака Йоалы (ГАЛЕРЕЯ)

Он был настоящей звездой СССР! В Таллинне представили посмертный альбом Яака Йоалы (ГАЛЕРЕЯ) Limon.ee рекомендует!

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Сегодня вечером в книжном магазине Apollo торгового центра Solaris состоялось важное и торжественное мероприятие. Представлен посмертный альбом известного на весь Советский Союз певца Яака Йоалы - «Быть самим собой». В сборник вошла 21 композиция артиста, они был записаны в период с 1978 по 1986 годы. 

Этот период считается самым значимым и успешным в творчестве Йоалы. В сборник вошли произведения композиторов Раймонда Паулса, Давида Тухманова, Валерия Севастьянова, Виктора Резникова, Марка Минькова и так далее. 

На обложке альбома портрет харизматичного и для нас вечно молодого Яака Йоалы. Главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee - не остался в стороне и гордится своим вкладом в выход пластинки. Это для нас большая честь. И возможность еще раз выразить слова благодарности Артисту с большой буквы и легенде советско-эстонской музыки. 

ФОТО: Konstantin Sednev

Мы будем вечно помнить Йоалу молодым и красивым. Настоящей звездой СССР и героем Эстонии. Яак, спасибо, что ты был! Был самим собой...

Артист умер 25 сентября 2014 года в Таллинне. Артист похоронен на Лесном кладбище (Metsakalmistu). 

Альбом уже в продаже!

Смотрите галерею Limon.ee с презентации этого альбома золотых хитов! 

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