Он был настоящей звездой СССР! В Таллинне представили посмертный альбом Яака Йоалы (ГАЛЕРЕЯ)

Сегодня вечером в книжном магазине Apollo торгового центра Solaris состоялось важное и торжественное мероприятие. Представлен посмертный альбом известного на весь Советский Союз певца Яака Йоалы - «Быть самим собой». В сборник вошла 21 композиция артиста, они был записаны в период с 1978 по 1986 годы.
Этот период считается самым значимым и успешным в творчестве Йоалы. В сборник вошли произведения композиторов Раймонда Паулса, Давида Тухманова, Валерия Севастьянова, Виктора Резникова, Марка Минькова и так далее.
На обложке альбома портрет харизматичного и для нас вечно молодого Яака Йоалы. Главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee - не остался в стороне и гордится своим вкладом в выход пластинки. Это для нас большая честь. И возможность еще раз выразить слова благодарности Артисту с большой буквы и легенде советско-эстонской музыки.
Мы будем вечно помнить Йоалу молодым и красивым. Настоящей звездой СССР и героем Эстонии. Яак, спасибо, что ты был! Был самим собой...
Артист умер 25 сентября 2014 года в Таллинне. Артист похоронен на Лесном кладбище (Metsakalmistu).
Альбом уже в продаже!
Смотрите галерею Limon.ee с презентации этого альбома золотых хитов!