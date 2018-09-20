Он был настоящей звездой СССР! В Таллинне представили посмертный альбом Яака Йоалы (ГАЛЕРЕЯ)

Этот период считается самым значимым и успешным в творчестве Йоалы. В сборник вошли произведения композиторов Раймонда Паулса, Давида Тухманова, Валерия Севастьянова, Виктора Резникова, Марка Минькова и так далее.

На обложке альбома портрет харизматичного и для нас вечно молодого Яака Йоалы. Главный русский развлекательный портал Эстонии - Limon.ee - не остался в стороне и гордится своим вкладом в выход пластинки. Это для нас большая честь. И возможность еще раз выразить слова благодарности Артисту с большой буквы и легенде советско-эстонской музыки.

ФОТО: Konstantin Sednev

Мы будем вечно помнить Йоалу молодым и красивым. Настоящей звездой СССР и героем Эстонии. Яак, спасибо, что ты был! Был самим собой...

Артист умер 25 сентября 2014 года в Таллинне. Артист похоронен на Лесном кладбище (Metsakalmistu).

Альбом уже в продаже!