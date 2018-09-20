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Coca-Cola планируют выпускать газировку с марихуаной

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Девушка и марихуана. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scott Griessel / PantherMedia / Scott Griessel / Scanpix

Компания Coca-Cola обратила внимание на рынок напитков из каннабиса, пишет Menscult.ua.

Как сообщает издание Bloomberg, представители Coca-Cola уже ведут переговоры с канадской компанией Aurora Cannabis, которая занимается производством марихуаны.

Производители напитков заинтересованы в запуске на рынок новой линейки продукции, в состав которой будет входить каннабис. Компонент в составе напитка будет добавлен в медицинских целях и сможет утолить боль.

Представитель Coca-Cola Кент Ландерс подтвердил, что компания исследует опыт применения непсихоактивного каннабидиола (КБД) на рынке безалкогольных напитков.

По его словам, рынок быстро развивается и они действительно заинтересованы в выпуске, но окончательное решение компания еще не приняла.

КБД получают из марихуаны, употребление которой в большинстве штатов США незаконно.

Этот компонент используют при лечении разных болезней, включая хронические боли, тревожность и эпилепсию.

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