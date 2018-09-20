Coca-Cola планируют выпускать газировку с марихуаной

Как сообщает издание Bloomberg, представители Coca-Cola уже ведут переговоры с канадской компанией Aurora Cannabis, которая занимается производством марихуаны.

Производители напитков заинтересованы в запуске на рынок новой линейки продукции, в состав которой будет входить каннабис. Компонент в составе напитка будет добавлен в медицинских целях и сможет утолить боль.

Представитель Coca-Cola Кент Ландерс подтвердил, что компания исследует опыт применения непсихоактивного каннабидиола (КБД) на рынке безалкогольных напитков.

По его словам, рынок быстро развивается и они действительно заинтересованы в выпуске, но окончательное решение компания еще не приняла.

КБД получают из марихуаны, употребление которой в большинстве штатов США незаконно.