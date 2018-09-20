Фото: после развлечений с Егором Кридом в стриптиз-клубе Feduk готовится выступить в Таллинне

Еще вчера Feduk публиковал в Instagram фото, где он с Егором Кридом и другими известными людьми отдыхает или снимает клип в так называемом стрип-клубе «Холостяк», а уже сегодня артист споет для всех своих поклонников и поклонниц в таллиннском ночном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall. Билеты еще в продаже в Piletilevi.