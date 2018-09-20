Фото: после развлечений с Егором Кридом в стриптиз-клубе Feduk готовится выступить в Таллинне

Еще вчера Feduk публиковал в Instagram фото, где он с Егором Кридом и другими известными людьми отдыхает или снимает клип в так называемом стрип-клубе «Холостяк», а уже сегодня артист споет для всех своих поклонников и поклонниц в таллиннском ночном клубе Cathouse Nightclub & Concert Hall. Билеты еще в продаже в Piletilevi.
Feduk — популярный российский рэпер, композиции которого неизменно становятся хитами среди фанатов музыки такого жанра. Творческая биография этого исполнителя — отличный пример целеустремленности и любви к тому, чем он занимается. Возможно, именно эти слагаемые и принесли молодому человеку столь сумасшедшие успех и популярность.
В 2017-м исполнитель записал очередной альбом, назвав его «F&Q». Поклонники рэпа и музыкальные критики сходятся на том, что это лучшая пластинка в карьере Федора. Песни «Акварель» и «Я хочу летать» уже успели стать настоящими хитами.
Следующий успех Федора связан с другим рэпером, Элджеем. Молодые люди познакомились в 2014 году. В то время Элджей еще жил в Новосибирске. Когда же исполнитель перебрался в столицу, Feduk сразу предложил другу исполнить что-нибудь вместе. Так родилась композиция «Розовое вино».