Смотрите первыми! Солистка «Пара Тайн» расплакалась в центре Таллинна

Позитивные и яркие ребята из «Пары Тайн» вовсе не впали в осеннюю хандру, этой осенью им просто захотелось исполнить что-то лирическое. Так родилась песня Love Story, а вслед за ней и видеоклип, который был отснят в Таллинне всего за один день.

Солистка «Пары Тайн» Ангелина отмечает, что сюжет клипа не имеет никакого отношения к реальной жизни дуэта. «Слава Богу, у нас все хорошо! Просто песня такая грустная» - говорит она.

Также певица рассказала, что на съемках клипа ей пришлось несколько раз заплакать. Видя, как плачет в городе одинокая шикарная девушка, туристы то и дело спешили пожалеть бедняжку.

Смотрите и оценивайте новый клип дуэта «Пара Тайн»! Пишите свои комментарии!