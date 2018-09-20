Чт, 20.09.2018
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  • Смотрите первыми! Солистка «Пара Тайн» расплакалась в центре Таллинна

Смотрите первыми! Солистка «Пара Тайн» расплакалась в центре Таллинна Премьера клипа!

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ФОТО: Кадр из видео

Внимание! Все события и персонажи вымышленные, любые совпадения случайны.

Позитивные и яркие ребята из «Пары Тайн» вовсе не впали в осеннюю хандру, этой осенью им просто захотелось исполнить что-то лирическое. Так родилась песня Love Story, а вслед за ней и видеоклип, который был отснят в Таллинне всего за один день.

Солистка «Пары Тайн» Ангелина отмечает, что сюжет клипа не имеет никакого отношения к реальной жизни дуэта. «Слава Богу, у нас все хорошо! Просто песня такая грустная» - говорит она.  

Также певица рассказала, что на съемках клипа ей пришлось несколько раз заплакать. Видя, как плачет в городе одинокая шикарная девушка, туристы то и дело спешили пожалеть бедняжку.

Смотрите и оценивайте новый клип дуэта «Пара Тайн»! Пишите свои комментарии!

Внимание! Сегодня группа «Пара Тайн» появится в эфире программы Limon LIVE, где расскажет о съемках своего нового клипа, а также раскроет секреты личной жизни! Следите за нашими новостями!

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