Это важно! Секс-терапевт назвал оптимальное количество сексуальных партнеров

Развитие эротического, платонического и романтического либидо невозможно без определенного количества партнеров, такое мнение высказала секс-терапевт Ольга Василенко, пишет Mport.ua.

Эксперт поведала, что время формирования романтического либидо люди, как правило, учатся выбирать партнера для отношений. Это тот самый период букетов, конфет, поцелуев и прогулок.

Кроме того, чем больше человек пробует различных вариантов с партнерами на этапе романтики и дружбы (без интима), тем лучше понимает, кто именно ему необходим.

Эротическое либидо, которое обычно формируется в среднем в периоде с 12 до 26 лет помогает людям понять, “кто им нужен для секса“.

Иметь отношения с одним партнером целые десятилетия вовсе не страшно − если переход с романтического на эротическое либидо был правильный, сообщает Василенко. Человеку повезло встретить нужного спутника и пройти с ним все этапы формирования либидо, и, главное – секс с ним можно сравнить только с отточенным ключом, входящим в хорошо смазанную замочную скважину.