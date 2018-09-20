Чт, 20.09.2018
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Это важно! Секс-терапевт назвал оптимальное количество сексуальных партнеров

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scott Griessel / PantherMedia / Scott Griessel / Scanpix

Один сексуальный партнер - не всегда хорошо. 

Развитие эротического, платонического и романтического либидо невозможно без определенного количества партнеров, такое мнение высказала секс-терапевт Ольга Василенко, пишет Mport.ua.

Эксперт поведала, что время формирования романтического либидо люди, как правило, учатся выбирать партнера для отношений. Это тот самый период букетов, конфет, поцелуев и прогулок. 

Кроме того, чем больше человек пробует различных вариантов с партнерами на этапе романтики и дружбы (без интима), тем лучше понимает, кто именно ему необходим.

Эротическое либидо, которое обычно формируется в среднем в периоде с 12 до 26 лет помогает людям понять, “кто им нужен для секса“. 

Иметь отношения с одним партнером целые десятилетия вовсе не страшно − если переход с романтического на эротическое либидо был правильный, сообщает Василенко. Человеку повезло встретить нужного спутника и пройти с ним все этапы формирования либидо, и, главное – секс с ним можно сравнить только с отточенным ключом, входящим в хорошо смазанную замочную скважину. 

Кстати, недавно ученые доказали, что регулярный секс омолаживает организм. 

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