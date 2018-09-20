Три жизненные истории, когда секс-кукол принимали за трупы

Труп в водоеме

Испуганные местные жители сообщили о «трупе», который плавал под мостом в Австрийком городе Штайр. Полицейские прибыли на место, однако им понадобилась помощь пожарных, для того чтобы выловить предполагаемый труп из воды. Восемь пожарных приехали на помощь своим коллегам, однако по прибытии их ждал весьма неожиданный сюрприз. Предполагаемый труп оказался надувной секс-куклой. Ее извлекли из воды и сфотографировали на память, пишет Mport.ua.

Загадочная женщина в окне

В июле 2016 года полиция прибыла в квартиру в Амстердаме. Соседи были обеспокоены тем, что женщина, на которой из одежды было лишь нижнее белье, долгое время стояла у окна в доме напротив и не шевелилась. Когда она не ответила на дверной звонок, полицейские ворвались в квартиру, ожидая увидеть труп. К счастью, никто не умер, а фигурой оказалась очередная надувная секс-кукла.

Женские тела в доме