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  • Это так мило! Певица Марья-Лийс Илус показала первый семейный снимок

Это так мило! Певица Марья-Лийс Илус показала первый семейный снимок ФОТО

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Певица Маарья-Лийс Илус выбрала на свой вкус сотню эстонских и зарубежных рождественских песен по просьбе нескольких торговых сетей.

ФОТО: Tooмaс Хуйк

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный, а также продюсер, Фред Кригер, в минувшем декабре стали родителями.

37-летняя певица и раньше публиковала фото с маленькой дочерью, но в этот раз она поделилась в своем Instagram семейным снимком. Вместе с возлюбленным и дочерью эстонская знаменитость посетила осенний показ Kaubamaja, где счастливую семейку и подловил фотограф. Поклонники пришли в восторг от такого милого снимка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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