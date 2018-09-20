Это так мило! Певица Марья-Лийс Илус показала первый семейный снимок

37-летняя певица и раньше публиковала фото с маленькой дочерью, но в этот раз она поделилась в своем Instagram семейным снимком. Вместе с возлюбленным и дочерью эстонская знаменитость посетила осенний показ Kaubamaja, где счастливую семейку и подловил фотограф. Поклонники пришли в восторг от такого милого снимка.