Это так мило! Певица Марья-Лийс Илус показала первый семейный снимок ФОТО
20 сентября 2018, 15:05
Эстонская певица Маарья-Лийс Илус и ее возлюбленный, а также продюсер, Фред Кригер, в минувшем декабре стали родителями.
37-летняя певица и раньше публиковала фото с маленькой дочерью, но в этот раз она поделилась в своем Instagram семейным снимком. Вместе с возлюбленным и дочерью эстонская знаменитость посетила осенний показ Kaubamaja, где счастливую семейку и подловил фотограф. Поклонники пришли в восторг от такого милого снимка.