Шесть признаков шизофрении, о которых нужно знать даже в 15 лет

Чем раньше вычислить болезнь, тем больше шансов сохранить полноценную жизнь. Рассказываем, с какими симптомами стоит обратиться к врачу.

1. Одержимость сверхъестественным

Кто-то неожиданно и страстно увлёкся религией, мистикой или эзотерикой? Возможно, он просто пытается примирить воображение с реальностью, хоть как-то объяснить себе происходящее, сообщает Zen.Yandex.

Поначалу больной может только слегка отстраниться от реальной жизни, но со временем возможно полное погружение в бредовые идеи. Если человек рассказывает о том, что им управляют неведомые силы с помощью лучей, радиации или колдовства, это очень тревожный симптом.

2. Равнодушие

Часто шизофрения начинается с «чувственной тупости». Больной перестаёт испытывать эмоции даже к самым близким людям: родителям, партнёру, детям. Появляется беспричинная злоба, раздражение, агрессия. В то же время человек продолжает спокойно и адекватно общаться с людьми, отношения с которыми не требуют духовной близости: коллегами, приятелями, соседями.

Постепенно он может начать пропускать учебу, работу, семейные праздники. Потерять интерес к хобби, вкусной еде и даже к своему внешнему виду. Больной перестаёт мыться, бриться, стирать одежду – его больше ничего не волнует.

3. Галлюцинации

У 70 процентов шизофреников бывают слуховые галлюцинации – те самые голоса в голове. Иногда такие нарушения могут привести к путаным мыслям, проблемам с концентрацией, провалам в памяти. Больному даже может показаться, что его мысли ему принадлежат. Что их ему внушили с помощью колдовства или секретных технологий.

4. Бессонница

Шизофреники постоянно напряжены: они никому не доверяют и всё время чувствуют угрозу. Человек с таким расстройством может ощущать, что всё вокруг создано специально для него. Везде знаки и тайные послания. Даже прохожие – не настоящие, а просто разыгрывают сцену. И за всем нужно следить, поэтому больному не до сна.

5. Дереализация и деперсонализация

У человека с шизофренией нарушается восприятие себя и окружающей действительности. Весь мир кажется нереальным, как во сне. На начальной стадии больной может и сам понимать, что с ним происходит что-то странное.

6. Странные движения

Слишком активная мимика, подёргивания уголков рта, рук и ног, замедленное моргание – всё это может выдавать шизофрению. Но тут нужно понимать, что необычная мимика может быть у человека с рождения – и здесь нет признаков болезни. Важны только те случаи, в которых она появилась внезапно.