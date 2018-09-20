Шесть признаков шизофрении, о которых нужно знать даже в 15 лет

По данным НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, почти полмиллиона россиян – шизофреники. Часто симптомы этой болезни начинают проявляться между 15 и 30 годами, но поначалу их легко перепутать с подростковым кризисом или просто сложным характером, пишет Zdorovieinfo.ru.
Чем раньше вычислить болезнь, тем больше шансов сохранить полноценную жизнь. Рассказываем, с какими симптомами стоит обратиться к врачу.
1. Одержимость сверхъестественным
Кто-то неожиданно и страстно увлёкся религией, мистикой или эзотерикой? Возможно, он просто пытается примирить воображение с реальностью, хоть как-то объяснить себе происходящее, сообщает Zen.Yandex.
Поначалу больной может только слегка отстраниться от реальной жизни, но со временем возможно полное погружение в бредовые идеи. Если человек рассказывает о том, что им управляют неведомые силы с помощью лучей, радиации или колдовства, это очень тревожный симптом.
2. Равнодушие
Часто шизофрения начинается с «чувственной тупости». Больной перестаёт испытывать эмоции даже к самым близким людям: родителям, партнёру, детям. Появляется беспричинная злоба, раздражение, агрессия. В то же время человек продолжает спокойно и адекватно общаться с людьми, отношения с которыми не требуют духовной близости: коллегами, приятелями, соседями.
Постепенно он может начать пропускать учебу, работу, семейные праздники. Потерять интерес к хобби, вкусной еде и даже к своему внешнему виду. Больной перестаёт мыться, бриться, стирать одежду – его больше ничего не волнует.
3. Галлюцинации
У 70 процентов шизофреников бывают слуховые галлюцинации – те самые голоса в голове. Иногда такие нарушения могут привести к путаным мыслям, проблемам с концентрацией, провалам в памяти. Больному даже может показаться, что его мысли ему принадлежат. Что их ему внушили с помощью колдовства или секретных технологий.
4. Бессонница
Шизофреники постоянно напряжены: они никому не доверяют и всё время чувствуют угрозу. Человек с таким расстройством может ощущать, что всё вокруг создано специально для него. Везде знаки и тайные послания. Даже прохожие – не настоящие, а просто разыгрывают сцену. И за всем нужно следить, поэтому больному не до сна.
5. Дереализация и деперсонализация
У человека с шизофренией нарушается восприятие себя и окружающей действительности. Весь мир кажется нереальным, как во сне. На начальной стадии больной может и сам понимать, что с ним происходит что-то странное.
6. Странные движения
Слишком активная мимика, подёргивания уголков рта, рук и ног, замедленное моргание – всё это может выдавать шизофрению. Но тут нужно понимать, что необычная мимика может быть у человека с рождения – и здесь нет признаков болезни. Важны только те случаи, в которых она появилась внезапно.
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