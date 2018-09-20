Ивана Краско застукали за поцелуями с новой юной любовницей

Краско был женат на 28-летней Шевель три года, однако недавно сообщил о разводе. В качестве причины 87-летний актер назвал нежелание Шевель рожать ему ребенка. Вскоре стало известно о романе Краско с Юлией Кичемасовой — 28-летней массажисткой, готовой стать матерью его ребенка, сообщает Русский TVNET со ссылкой на teleprogramma.pro.

Как рассказала Шевель в эфире программы, в настоящее время она проживает в одной квартире с Краско, и Кичемасова этим недовольна.