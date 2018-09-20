Голливудская звезда Эштон Катчер сбил юношу на мопеде

По словам Лео, он работает няней и как раз ехал за детьми в школу. Как вдруг на него наехал Кутчер. Актер сразу вышел из машины и бросился к Лео.

"Я оказался на земле, а когда поднялся, он выходил из машины. Он был очень милый, проявлял обеспокоенность. Спросил, все ли со мной в порядке, и я сказал: "Да, я в порядке. Можно с вами сфотографироваться?" – рассказал подробности ДТП парень.

Лео добавил, что судиться против Кутчера не собирается и не имеет никаких претензий к актеру. Мол, ДТП – его вина, поскольку Маренги было трудно заметить на дороге.

Похоже, Лео был настолько ошеломлен тем, кто его сбил, что забыл о своих травмах.