Голливудская звезда Эштон Катчер сбил юношу на мопеде

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. На своем автомобиле Tesla звезда сбил 19-летнего Лео Маренги, который ехал на скутере. Об аварии в соцсети рассказал сам пострадавший, передает TCH.
По словам Лео, он работает няней и как раз ехал за детьми в школу. Как вдруг на него наехал Кутчер. Актер сразу вышел из машины и бросился к Лео.
"Я оказался на земле, а когда поднялся, он выходил из машины. Он был очень милый, проявлял обеспокоенность. Спросил, все ли со мной в порядке, и я сказал: "Да, я в порядке. Можно с вами сфотографироваться?" – рассказал подробности ДТП парень.
Лео добавил, что судиться против Кутчера не собирается и не имеет никаких претензий к актеру. Мол, ДТП – его вина, поскольку Маренги было трудно заметить на дороге.
Похоже, Лео был настолько ошеломлен тем, кто его сбил, что забыл о своих травмах.
"Я сразу позвонил сестре и маме. К счастью, я с ним сфотографировался, иначе они бы мне не поверили!" – признался парень.