Чт, 20.09.2018
Пользователи Google Maps высмеяли пляжных любовников в очень неудобной позе СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Голливудская звезда Эштон Катчер сбил юношу на мопеде

Голливудская звезда Эштон Катчер сбил юношу на мопеде

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эштон Катчер и Мила Кунис

ФОТО: imageSPACE/Christopher Victorio/imageSPACE/Scanpix

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. На своем автомобиле Tesla звезда сбил 19-летнего Лео Маренги, который ехал на скутере. Об аварии в соцсети рассказал сам пострадавший, передает TCH.

По словам Лео, он работает няней и как раз ехал за детьми в школу. Как вдруг на него наехал Кутчер. Актер сразу вышел из машины и бросился к Лео.

"Я оказался на земле, а когда поднялся, он выходил из машины. Он был очень милый, проявлял обеспокоенность. Спросил, все ли со мной в порядке, и я сказал: "Да, я в порядке. Можно с вами сфотографироваться?" – рассказал подробности ДТП парень.

Лео добавил, что судиться против Кутчера не собирается и не имеет никаких претензий к актеру. Мол, ДТП – его вина, поскольку Маренги было трудно заметить на дороге.

Похоже, Лео был настолько ошеломлен тем, кто его сбил, что забыл о своих травмах.

"Я сразу позвонил сестре и маме. К счастью, я с ним сфотографировался, иначе они бы мне не поверили!" – признался парень.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ