Чт, 20.09.2018
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Настоящая мать драконов: Эмилия Кларк сделала татуировку в честь «Игры престолов» Смотрите фото!

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Эмилия Кларк

ФОТО: SCANPIX

О том, что ставший уже легендарным сериал «Игра престолов» завершится в следующем году, грустят не только его поклонники, но и, кажется, сами исполнители главных ролей. Так, Эмилия Кларк, которая в многосерийной картине сыграла Дейенерис Таргариен, и вовсе решила посвятить татуировку этой фэнтезийной саге, пишет Spletnik.

Всего несколько часов назад актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором продемонстрировала тату с изображением маленьких драконов на запястье.

Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей, — подписала снимок 30-летняя звезда. Для тех, кто не знает, поясним, что в сериале Эмилия играет мать драконов, поэтому и называет их своими детьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Этот поступок поклонники звезды оценили и пришли в восторг. А некоторые, вдохновившись ее примером, заявили, что теперь тоже хотят сделать подобные татуировки.

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