Настоящая мать драконов: Эмилия Кларк сделала татуировку в честь «Игры престолов»

О том, что ставший уже легендарным сериал «Игра престолов» завершится в следующем году, грустят не только его поклонники, но и, кажется, сами исполнители главных ролей. Так, Эмилия Кларк, которая в многосерийной картине сыграла Дейенерис Таргариен, и вовсе решила посвятить татуировку этой фэнтезийной саге, пишет Spletnik.