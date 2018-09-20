Настоящая мать драконов: Эмилия Кларк сделала татуировку в честь «Игры престолов»

О том, что ставший уже легендарным сериал «Игра престолов» завершится в следующем году, грустят не только его поклонники, но и, кажется, сами исполнители главных ролей. Так, Эмилия Кларк, которая в многосерийной картине сыграла Дейенерис Таргариен, и вовсе решила посвятить татуировку этой фэнтезийной саге, пишет Spletnik.
Всего несколько часов назад актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором продемонстрировала тату с изображением маленьких драконов на запястье.
Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей, — подписала снимок 30-летняя звезда. Для тех, кто не знает, поясним, что в сериале Эмилия играет мать драконов, поэтому и называет их своими детьми.
Этот поступок поклонники звезды оценили и пришли в восторг. А некоторые, вдохновившись ее примером, заявили, что теперь тоже хотят сделать подобные татуировки.