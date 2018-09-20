Наконец-то! Ученые выяснили, почему людям трудно справиться с ленью

Согласно данным исследователей, лень способствует сохранению ресурсов для выживания, пишет Life.
Эксперты Университета Британской Колумбии провели тесты и выяснили, почему людям трудно выбрать активный отдых, когда есть возможность остаться дома и ничего не делать. Результаты такого исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.
Ученые провели тесты на 29 взрослых людях и пришли к выводу о том, что для выбора в пользу активного отдыха мозгу требуется больше усилий, чем в пользу валяния на диване.
Во время психологических тестов участники отдавали предпочтение спорту и прочим активностям. Но когда учёные наблюдали за электрической активностью лобного участка коры головного мозга, то оказалось, что мозгу требовалось намного больше ресурсов, когда люди принимали решение в пользу активного отдыха.
Как сообщают исследователи, речь идёт об участках мозга, отвечающих за здравый смысл и чувства. Когда участникам тестов приходилось принимать решение, между этими отделами начиналась «борьба».
Учёные подчeркивают, что тенденция к минимизации усилий носила ключевое значение в процессе эволюции. Экономия и сохранение физических ресурсов повышала шансы человека на выживание и репродукцию.
Один из руководителей исследования Борис Шеваль считает, что сейчас, наоборот, необходимо поощрять физическую активность, чтобы сокращать «возможности для спонтанного поведения по минимизации усилий».
Напомним, ранее учeные из Университета Канзаса тоже пришли к выводу о важности лени в эволюции. На примере моллюсков они пришли к выводу о том, что ускоренный метаболизм и высокая активность замедляли развитие видов.