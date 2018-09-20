Ничего себе... Скарлетт Йоханссон вышла к фотографам в платье с эсктремальным декольте

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная премия "Эмми-2018", статуэтки которой присуждают за достижения в области телевидения.
В этом году она была юбилейной, 70-й по счету. На мероприятие пришло немало звезд, а знаменитые красавицы соревновались в откровенности и яркости своего образа.
Так, Скарлетт Йоханссон приехала в роскошном белом платье с пайетками с экстремальным декольте и пикантным вырезом на ноге. Звезду ленты "Люси" сопровождал бойфренд, актер Колин Жост.
Эмилия Кларк отдала предпочтение полупрозрачному кружевному платью, Кирстен Данст подчеркнула пышные формы платьем темно-синего цвета, а Сара Полсон – изысканным платьем черного цвета, однако с не менее открытым декольте чем у Йоханнсон.
Что касается победителей, то в номинации "Лучший драматический сериал" статуэтка досталась "Игре престолов". А актер Питер Динклейдж, исполняющий в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера, получил статуэтку за "Лучшую роль второго плана" в драматическом сериале.