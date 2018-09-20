Чт, 20.09.2018
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  • Ничего себе... Скарлетт Йоханссон вышла к фотографам в платье с эсктремальным декольте

Ничего себе... Скарлетт Йоханссон вышла к фотографам в платье с эсктремальным декольте

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ФОТО: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures / FS/ADM/Capital Pictures

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная премия "Эмми-2018", статуэтки которой присуждают за достижения в области телевидения.

В этом году она была юбилейной, 70-й по счету. На мероприятие пришло немало звезд, а знаменитые красавицы соревновались в откровенности и яркости своего образа.

Так, Скарлетт Йоханссон приехала в роскошном белом платье с пайетками с экстремальным декольте и пикантным вырезом на ноге. Звезду ленты "Люси" сопровождал бойфренд, актер Колин Жост.

ФОТО: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures / FS/ADM/Capital Pictures

Эмилия Кларк отдала предпочтение полупрозрачному кружевному платью, Кирстен Данст подчеркнула пышные формы платьем темно-синего цвета, а Сара Полсон – изысканным платьем черного цвета, однако с не менее открытым декольте чем у Йоханнсон.

ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Что касается победителей, то в номинации "Лучший драматический сериал" статуэтка досталась "Игре престолов". А актер Питер Динклейдж, исполняющий в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера, получил статуэтку за "Лучшую роль второго плана" в драматическом сериале.

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