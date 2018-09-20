Штаны «из старых полотенец»? Вид изможденной Джиджи Хадид напугал поклонников

Отработав самые громкие показы на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне, Джиджи Хадид переместилась в Милан, чтобы продолжить шествие по мировым подиумам.

В среду, 19 сентября, папарацци сфотографировали Джиджи и ее брата Анвара в аэропорту итальянской модной столицы. 23-летняя манекенщица была одета просто и удобно: в черный трикотажный топ, широкие клетчатые брюки, словно сшитые из пледа или старых полотенец, и серые кроссовки. Завершила ее образ объемная сумка Chanel, расшитая пайетками. Мы не могли не обратить внимание, как выбранные вещи сидели на Джиджи.

ФОТО: Vida Press

Облегающий топ и штаны на широкой резинке подчеркнули ее худобу — сложилось впечатление, что она буквально утопает в своей одежде. Возможно, Хадид и правда сбросила несколько килограммов: ее плотный график во время Недель моды вряд ли предполагает достаточное количество отдыха.