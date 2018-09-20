Вот это да! Натуральная красота ведущей Первого канала восхитила Сеть

Яна Кошкина регулярно подвергается критике фолловеров за чересчур броский макияж. Поклонники часто пишут телеведущей, что хотели бы увидеть ее без наращенных ресниц и ярких губ. Однако сама Кошкина крайне редко выкладывает в Инстаграм снимки, на которых позирует с минимальным мейк-апом. На днях Яна сделала исключение и опубликовала снимок из салона красоты, где, по ее словам, работает ее мать.

«Без макияжа такая красивая», «Яночку с такого ракурса не узнать», «Ты лучшая», «Как будто 18 лет на фото», «Яночка, вам без ресниц намного лучше!», «Такая нежная девочка тут», — пишут интернет-пользователи, восхищенные естественной красотой Кошкиной (орфография и пунктуация авторов сохранены). Фолловеры надеются, что теперь телеведущая будет как можно чаще публиковать снимки с натуральным макияжем. Также фанаты Яны были восхищены тем, как выглядит ее моложавая мать.