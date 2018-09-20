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  • Вот это да! Натуральная красота ведущей Первого канала восхитила Сеть

Вот это да! Натуральная красота ведущей Первого канала восхитила Сеть ФОТО!

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3233362 11/12/2017 Actress Yana Koshkina at the 22nd Golden Gramophone music awards ceremony held in the State Kremlin Palace. Ramil Sitdikov/Sputnik

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

На днях Яна Кошкина опубликовала снимок из салона красоты, где позирует вместе со своей матерью Марго. Интернет-пользователи были восхищены тем, как телеведущая выглядит с минимальным макияжем, пишет Woman.ru.

3233244 11/12/2017 Actress Yana Koshkina at the 22nd Golden Gramophone music awards ceremony held in the State Kremlin Palace. Ramil Sitdikov/Sputnik

ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Яна Кошкина регулярно подвергается критике фолловеров за чересчур броский макияж. Поклонники часто пишут телеведущей, что хотели бы увидеть ее без наращенных ресниц и ярких губ. Однако сама Кошкина крайне редко выкладывает в Инстаграм снимки, на которых позирует с минимальным мейк-апом. На днях Яна сделала исключение и опубликовала снимок из салона красоты, где, по ее словам, работает ее мать.

«Без макияжа такая красивая», «Яночку с такого ракурса не узнать», «Ты лучшая», «Как будто 18 лет на фото», «Яночка, вам без ресниц намного лучше!», «Такая нежная девочка тут», — пишут интернет-пользователи, восхищенные естественной красотой Кошкиной (орфография и пунктуация авторов сохранены).  Фолловеры надеются, что теперь телеведущая будет как можно чаще публиковать снимки с натуральным макияжем. Также фанаты Яны были восхищены тем, как выглядит ее моложавая мать. 

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