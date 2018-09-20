Почти королевская трехдневная свадьба в Санкт-Петербурге, или Как эстонец на россиянке женился (ФОТО)

У меня новая симпатия. Петербург. Я бы никогда в это не поверила, скорее, поехала туда с предубеждениями, но теперь, прежде всего для себя, поняла, что влюбилась в этот город Петров, Павлов и Екатерин - самый ближайший к Эстонии по-настоящему большой город, пишет блогер Трийн Катарийна Таммерт.
Кстати, наша первая встреча состоялась, когда мне было восемь-девять лет, ездила туда с отцом. Туманно помню высокую церковь с маятником и какую-то историю о гравитации, и это практически всё. Спросила у отца, куда меня тогда водили, он думает, что это был Исаакиевский собор.
Начнем сначала. Отправились в Санкт-Петербург на свадьбу эстонца и россиянки поездом с Балтийского вокзала в один чудесный августовский день после обеда. У нас было купе класса люкс с бутылкой шампанского. Купе с большим количество зеркал воодушевило меня, такое чувство, что я попала куда-то в фильм Уэса Андерсона. В наш комплект входили также белоснежные одеяла-подушки-полотенца, хрустальные стаканы и стеклянные чайные кружки с металлической ручкой.
У нас в вагоне работала обаятельная проводница, а еще где-то около Нарвы в небе появилась радуга. Еда в поезде была невкусной, но само по себе ее наличие стало для нас сюрпризом.
Поезд ехал семь часов, из них час стояли в Нарве на эстонской границе и час в Ивангороде на российской границе. В Санкт-Петербурге нас встречал водитель такси - настоящий джентльмен, тут же схвативший мой небольшой чемодан на колесиках и положивший его в багажник машины, ведь женщины не должны перенапрягаться! Этот стиль был у водителей такси в Питере в течение всей нашей поездки. Открывают дверь, подают руку - это очень мило, учитывая еще и то, насколько дешевое там такси.
Быстро приготовленные блинчики со сметаной, луком и икрой, а также бокальчик розовой шипучки из Краснодарского края (она превзошла все ожидания - прим. Т.Т.), несколько часов сна в нашем отеле Indigo, и наступило утро/завтрак и день свадьбы.
День первый. Началось знакомство со всеми приглашенными на свадьбу гостями, мы поехали в Skandinavia Country Club & Spa на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Нам обещали атмосферу книжек Толстого и Чехова, и мне даже сначала было жаль, что я не знакома с творчеством этих авторов, но на самом деле читать книги я бы там не успела всё равно. Мы наслаждались вечеринкой в СПА, в большом бассейне с подогревом на улице, плескались в джакузи и посещали сауны, восхищались будущей невестой и ее подружками. С погодой тоже повезло, было солнечно и хорошо. Позже для нас с танцами и шоу выступил члены Олимпийской сборной России, всего шесть эффектных красоток.
После небольшого отдыха мы прогулялись до банкетного зала на берегу моря. Тут прибыл переодетый жених на белом коне, всё это под музыкальное сопровождение друзей-эстонцев, которые пели песню «Põgene, vaba laps». Жених, наконец, встретил свою невесту в белоснежном платье, которое смотрелось очень эффектно. На банкете было два длинных стола: женский и мужской. У эстонских женщин в конце стола была своя секция, где было очень весело. В течение вечера участились визиты гостей от стола к столу. Еда была вкусно, много пели-танцевали, друзья невесты пели караоке, а эстонки песню Анне Вески «Eilne päev», это тоже получилось прекрасно.
День второй. Нас отвезли обратно в центр Петербурга, мы успели насладиться видами города из окон ресторана на крыше своего отеля, а к пяти часам вечера гости свадьбы собрались в Leningrad Center. Посетили находящийся в этом же здании ресторан Блок и направились в «Черный бар», где нас ждал бокал приветственного шампанского, закуски и музыканты. Совсем скоро нас проводили в зал, где началась эффектная церемония - уже в другом эффектном платье появилась невеста, подошла к жениху, дальше регистратор сказал речь, молодые обменялись кольцами и поцеловались. Дальше мы прошли в праздничный зал, где столы были украшены роскошными букетами цветов. Еда была просто великолепной. На сцене танцевали балерины, в воздухе под потолком кружились акробаты, а на большом экране показывали видео, сделанные прошлым вечером в ресторане.
Первый свадебный танец - невеста в очередном платье, таком же прекрасном, но потом я уже сбилась со счета, сколько точно их было. Поздравления/тосты были душевными и емкими, вместо свадебных конкурсов преподаватель по танцам учил гостей Полонезу, это было невероятно! Невеста отдала свой букет прямо в руки незамужней подруге, а вот за подвязку холостым мужчинам пришлось повоевать.
День третий. В последний день у нас было немного времени, чтобы посмотреть город, к 14:00 мы собрались на корабле, арендованном для гостей свадьбы, вновь наливали шампанское, катали по Неве. С погодой вновь повезло. Светит солнце, 26 градусов тепла, двухчасовая экскурсия была невероятно радостной, это стало достойным завершением трехдневной свадьбы.
После мы еще вдвоем погуляли по городу, посмотрели Исаакиевский собор, маяка уже не было (позже узнала, что его убрали в 90-х). Быстро забежали в книжный магазин на Невском проспекте, поужинали с молодоженами, вернулись в отель, а уже в 6 утра мы поспешили на поезд, чтобы вернуться домой.