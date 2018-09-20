Легендарный коллектив Echo and the Bunnymen уже 40 лет является авторитетом в мире музыки. Их фирменное звучание оказало влияние на множество групп — от U2 до The Flaming Lips. На счету коллектива несколько самых знаменитых синглов за всю историю музыки: «Bring On The Dancing Horses», «Ocean Rain» и, конечно, «Killing Moon», которую лидер группы Иэн Маккаллох считает «величайшей песней всех времен».

Почему же было решено заново записать хиты, ставшие классикой? «Мне не нравится смотреть в прошлое, мне нравится будущее. Эти песни долго жили, и теперь в них больше мудрости», — ответил Маккаллох в телефонном инервью Postimees.

В другом cвоем видеоинтервью Джонатану Кларку он высказался о перезаписи своей самой известной песни «Killing Moon» (русск. «Убивающая луна») еще более поэтично: «Теперь я побывал на этой Луне. Это моя Луна. И я могу петь ее где и когда захочу!»