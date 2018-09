Легендарный коллектив Echo and the Bunnymen уже 40 лет является авторитетом в мире музыки. Их фирменное звучание оказало влияние на множество групп — от U2 до The Flaming Lips. На счету коллектива несколько самых знаменитых синглов за всю историю музыки: «Bring On The Dancing Horses», «Ocean Rain» и, конечно, «Killing Moon», которую лидер группы Иэн Маккаллох считает «величайшей песней всех времен».