Вкусная профилактика: врачи назвали лакомства, которые защищают от вирусов

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на научный сайт Medical Xpress.

Исследователи провели ряд экспериментов и нашли высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что вещество эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который также может поражать людей.