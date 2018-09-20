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Вкусная профилактика: врачи назвали лакомства, которые защищают от вирусов

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Простуда. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Исследователи провели важный научный опыт.

Ученые Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что в шоколаде и винограде содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на научный сайт Medical Xpress.

Исследователи провели ряд экспериментов и нашли высокий уровень ресвератрола в клетках препятствовал размножению вирусов на ранних стадиях заражения.

Эксперименты на обезьянах показали, что вещество эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, который также может поражать людей.

Напомним, названа неожиданная польза шоколада. Американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию. Кроме этого, шоколад с содержанием какао не менее 70% оказывает положительное влияние на иммунитет человека.

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