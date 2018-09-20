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  • Как в сказке! Фестиваль «Свет шагает» привлек толпы посетителей в Кадриорг (ГАЛЕРЕЯ)

Как в сказке! Фестиваль «Свет шагает» привлек толпы посетителей в Кадриорг (ГАЛЕРЕЯ)

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В среду, 19 сентября, в столичном парке Кадриорг начался ежегодный фестиваль «Свет шагает». Только в этот раз он проходит еще более масштабно и красочно!

В этом году фестиваль посвящен трехсотлетию Кадриорга и столетию Эстонской Республики, в центре его внимания — парки, зеленые зоны и окружающее их городское пространство.

ФОТО: Konstantin Sednev

Вечером, 19 сентября, фестиваль стартовал в Кадриорге. В этот вечер парк будто превратился в сказочную страну: тысячи зажженных свечей и более 40 световых инсталляций, поющие цветные фонтаны на Лебедином пруду и завораживающие проекции на стенах Кадриоргского дворца.

ФОТО: Konstantin Sednev

В четверг и пятницу, 20 и 21 сентября, фестиваль «Свет шагает» продолжится в Старом городе.

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