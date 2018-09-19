Смешно до слез: звезда «Мстителей» показала знание русского мата в эфире телешоу (ВИДЕО)

Актриса также упомянула любовь россиян к водке. «Они реально верят, что водка избавляет от недугов», — отметила она. Почему в гневе русские люди выкрикивают название женских половых органов и зачем они придумали отдельное слово, чтобы посылать людей «на пенис»: после встречи с младшей сестрой близняшек Олсен над этими вопросами задумалась вся аудитория шоу Конана О’Брайена. Уже на четвертой минуте разговора о жизни в России Элизабет перешла на нецензурщину и чуть не ударилась в этимологический разбор слова «п****».

Во время учебы в школе-студии МХАТ Лиззи заодно испробовала на себе чудеса традиционной русской медицины — лечение водкой. «Думаю, смысл в том, что после водки ты очнешься через четыре дня и не вспомнишь, что произошло», — предположил Конан. Олсен также отметила, что в 2009 году Россия была совсем другой, «более приятной» страной, но россияне — потрясающие люди: «Они невероятные и пережили столько безумных вещей».

Актриса Элизабет Олсен выступила на телешоу Конана О’Брайена, где рассказала о том, как студенткой прожила несколько месяцев в России. Отрывок из шоу опубликован на YouTube.

Олсен рассказала, что посетила Россию в 2009 году благодаря программе по обмену студентами. Артистка вспомнила нецензурную брань, которой ее научили. Она привела в пример слова: «п*здец», «н*х*й», «бл*дь».

Олсен поведала, что однажды, когда у нее возникли проблемы с желудком, ее уговорили выпить рюмку водки. «Я не помню, помогло ли мне это или нет», — добавила она.