Упс... Собаку Эвелин Ильвес забрали в приют

Эвелин и собака породы Стабихун по кличке Шуберт живут тоже на улице Лай, но собака сбежала не из дома, незадолго до исчезновения животного Ильвес опубликовала в Facebook шикарный снимок, на котором еще есть собака, пишет Lemmik.ee.

Поймавший Шуберта Тони связался с приютом для животных на улице Синиребасе, работники которого приехали за собакой и увезли ее. Благодаря информации, поступившей от комментаторов, Тони связался с Эвелин Ильвес и рассказал ей о приключениях Шуберта.