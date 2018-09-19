Ср, 19.09.2018
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Упс... Собаку Эвелин Ильвес забрали в приют

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Эвелин Ильвес

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Вчера после обеда в таллиннском Старом городе на улице Лай была замечена черно-белая ухоженная собака без хозяев. Об этом было сообщено в соцсетях, из комментариев выяснилось, что это питомец Эвелин Ильвес.

Эвелин и собака породы Стабихун по кличке Шуберт живут тоже на улице Лай, но собака сбежала не из дома, незадолго до исчезновения животного Ильвес опубликовала в Facebook шикарный снимок, на котором еще есть собака, пишет Lemmik.ee

Поймавший Шуберта Тони связался с приютом для животных на улице Синиребасе, работники которого приехали за собакой и увезли ее. Благодаря информации, поступившей от комментаторов, Тони связался с Эвелин Ильвес и рассказал ей о приключениях Шуберта. 

В приюте выяснилось, что у собаки есть чип, но информация на нем устарела и сотрудники не смогли связаться с Эвелин Ильвес. Уже сегодня утром экс-первая леди страны забрала своего четвероногого из приюта. 

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