Упс... Собаку Эвелин Ильвес забрали в приют

Вчера после обеда в таллиннском Старом городе на улице Лай была замечена черно-белая ухоженная собака без хозяев. Об этом было сообщено в соцсетях, из комментариев выяснилось, что это питомец Эвелин Ильвес.
Эвелин и собака породы Стабихун по кличке Шуберт живут тоже на улице Лай, но собака сбежала не из дома, незадолго до исчезновения животного Ильвес опубликовала в Facebook шикарный снимок, на котором еще есть собака, пишет Lemmik.ee.
Поймавший Шуберта Тони связался с приютом для животных на улице Синиребасе, работники которого приехали за собакой и увезли ее. Благодаря информации, поступившей от комментаторов, Тони связался с Эвелин Ильвес и рассказал ей о приключениях Шуберта.
В приюте выяснилось, что у собаки есть чип, но информация на нем устарела и сотрудники не смогли связаться с Эвелин Ильвес. Уже сегодня утром экс-первая леди страны забрала своего четвероногого из приюта.