Российскую телеведущую едва не изнасиловал дельфин

Жертвой сексуального агрессора Понарошку едва не стала 15 лет назад. И вот сейчас решила напомнить представительницам прекрасного пола, какие опасности их подстерегают в морях и в дельфинариях.

Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейне с дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". По словам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носят нижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило.

"Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", - поделилась впечатлениями ведущая.

Как-то раз, когда Ирене было 20 лет, она плавала в бассейне с дельфинами. Как вдруг один из самцов выбрал ее "любимой женой". По словам телезвезды, этого трудно было не заметить – ведь дельфины не носят нижнего белья. Однако "достоинство" ухажера девушку не впечатлило.

Уж если ты понравилась дельфину, то ты это сразу увидишь! Для любителей статистики и цифр сразу отмечу: ничего выдающегося, сантиметров 20-25 при почти трехметровой длине самого ухажера", - поделилась впечатлениями ведущая.