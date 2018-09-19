Ср, 19.09.2018
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  • Фото: фанаты обсуждают нового любовника Светланы Бондарчук

Фото: фанаты обсуждают нового любовника Светланы Бондарчук

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Светлана Бондарчук.

ФОТО: SCANPIX

Фанаты уверены, что Светлана Бондарчук бросила молодого любовника. В ее блоге пропали фото с Сергеем Табуновым. В Instagram Бондарчук стали появляться кадры с обаятельным бородачом.

Как выяснилось, компанию Светлане составляет Сергей Харченко. Возможно, их связывает только работа, он занимает должность директора по работе с проектами из студии дизайна Bestinspace Design Co. Однако, поговаривают, что  Светлана уже познакомилась и неплохо общается с дочкой Сергея Юнной, которой шесть лет. 

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