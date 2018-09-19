Фото: фанаты обсуждают нового любовника Светланы Бондарчук

Как выяснилось, компанию Светлане составляет Сергей Харченко. Возможно, их связывает только работа, он занимает должность директора по работе с проектами из студии дизайна Bestinspace Design Co. Однако, поговаривают, что Светлана уже познакомилась и неплохо общается с дочкой Сергея Юнной, которой шесть лет.