Фото: фанаты обсуждают нового любовника Светланы Бондарчук
19 сентября 2018, 16:57
Фанаты уверены, что Светлана Бондарчук бросила молодого любовника. В ее блоге пропали фото с Сергеем Табуновым. В Instagram Бондарчук стали появляться кадры с обаятельным бородачом.
Как выяснилось, компанию Светлане составляет Сергей Харченко. Возможно, их связывает только работа, он занимает должность директора по работе с проектами из студии дизайна Bestinspace Design Co. Однако, поговаривают, что Светлана уже познакомилась и неплохо общается с дочкой Сергея Юнной, которой шесть лет.