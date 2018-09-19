Взлети над Стокгольмом! VR-путешествие по Швеции... в Нарве!

Нарву и Швецию связывает общая история, уходящая в глубь веков. А как много мы знаем друг о друге сегодня? В преддверии фестиваля Station Narva официальный сайт Швеции на русском языке рад пригласить всех нарвитян и гостей фестиваля в виртуальное путешествие по Стокгольму. Фильм о Стокгольме в формате виртуальной реальности (VR) снят совместно с компанией LenVR и озвучен известным музыкантом, писателем, автором романа «Небесный Стокгольм» Олегом Нестеровым.
Современный формат VR гарантирует эффект полного присутствия: вас ждет настоящий полет над шведской столицей и множество интересной информации о Швеции и шведах.
КАК ОТПРАВИТЬСЯ В ПОЛЕТ? [✈]
Прийти в Нарвский колледж (Raekoja plats 2) 21 и 22 сентября с 11 до 17.00 и найти площадку Швеции – рядом с информационным центром фестиваля Station Narva. В VR-путешествие могут отправиться и взрослые, и дети старше 10 лет. Разумеется, бесплатно.
Швеция приготовила подарки для всех путешественников в виртуальный Стокгольм: участвуйте в конкурсе на знание Швеции, правильно отвечайте на вопросы – и получайте призы!