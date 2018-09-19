Беременная Мария Порошина впервые прокомментировала развод с мужем

Недавно в прессе появилась информация о расставании Марии Порошиной с Ильей Древновым, с которым актриса жила в законном браке порядка 17 лет. Как оказалось, Мария ждет ребенка. Чуть позже выяснилось, что отцом будущего малыша актрисы якобы является ее коллега по кино и театру Ярослав Бойко, пишет StarHits.

На протяжении некоторого времени Порошина предпочитала хранить молчание и не давала комментариев по этому поводу, однако недавно призналась, что с Древновым развелась в конце июля, а общественность узнала об этом только сейчас.

Пока Мария не говорит, кто стал отцом ее пятого ребенка, возможно, эту тему она затронет в ближайшем будущем. Порошина лишь рассказала, что они с Ильей пытались сохранить брак ради общих детей, однако им не удалось этого сделать.

«Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь. Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу», — поделилась актриса.

ФОТО: Pavlishak Alexei / ITAR-TASS

К слову, слухи о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко, который женат, возникли не на пустом месте. Актеры знакомы друг с другом на протяжении многих лет, не раз работали вместе над различными проектами в кино и театре. Одним из их совместных проектов Бойко и Порошиной является спектакль «Неоконченный роман», который они играют вдвоем.

Мария Порошина и Александр Бойко. ФОТО: Pressifoto

«А что еще на гастролях делать? Приезжают они в очередной город, заселяются в отель (разумеется, в разные номера, чтобы не провоцировать слухи), гуляют, сидят в ресторанах, покупают подарки близким. Ну и на любовь время, конечно, находится», — говорят в окружении актеров.