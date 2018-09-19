Настя, что ты с собой сделала? Новое фото Насти Каменских шокировало поклонников

Поклонники не узнают Настю Каменских на новых фото.
Настя Каменских на протяжении долгого времени была обладательницей пышных и соблазнительных форм. Однако некоторое время назад певица решила всерьез взяться за свою фигуру и сегодня в 31-летней звезде многие поклонники с трудом узнают прежнюю Настю. И стоит признать, что не всем фанатами перемены во внешности артистки приходятся по вкусу...
Так, на днях Каменских опубликовала в своей соцсети новые фото. На снимках знаменитость позирует в коротком облегающем платье, поверх которого надела свитер в сетку и кожаную куртку. Сексуальный наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Однако фотографии вызвали неожиданную реакцию у подписчиков Насти, которые раскритиковали внешний вид девушки.
"Что-то ты постарела", "От прежней красоты ничего не осталось", "Настя, что ты с собой сделала?", "А была такой красивой...", "Это Настя? Серьезно?", "Срочно поправиться", "Вам не идет эта измученная худоба", - писали подписчики.