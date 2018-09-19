Настя, что ты с собой сделала? Новое фото Насти Каменских шокировало поклонников

Настя Каменских на протяжении долгого времени была обладательницей пышных и соблазнительных форм. Однако некоторое время назад певица решила всерьез взяться за свою фигуру и сегодня в 31-летней звезде многие поклонники с трудом узнают прежнюю Настю. И стоит признать, что не всем фанатами перемены во внешности артистки приходятся по вкусу...