Роскошная пара! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил блистают на «Эмми-2018»

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые за долгое время вместе появились на публике, пишет Viva.
Джессика Бил не раз отмечала в интервью, что сейчас у нее на первом плане стоит семья, а вот карьеру она пока отодвинула на второй план. Возможно, именно поэтому Джессика и ее супруг Джастин Тимберлейк так редко появляются на публике вместе.
Настолько нечасто, что это даже становится причиной разговоров, что в их отношениях не все в порядке. Впрочем, супруги даже не думают о разводе, и насаждаются своим браком. И этому свидетельствуют трогательные записи, посвященные другу другу в соцсетях, и те взгляды, которые они дарят друг другу, когда все же выходят в свет вместе.
Пара появилась на красной дорожке «Эмми-2018», и в очередной раз доказала, что они влюбленны и счастливы. Джастин и Джессика ни на минуту не отпускали другу друга, и отлучались лишь для того, чтобы сделать одиночные кадры. Она — в роскошном платье, которое успели назвать одним из лучших на премии, он — в изысканном костюме и в белой рубашке. Что сказать, идеальная пара!