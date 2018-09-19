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  • Роскошная пара! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил блистают на «Эмми-2018»

Роскошная пара! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил блистают на «Эмми-2018»

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Jessica Biel and Justin Timberlake at the 70th Primetime Emmy Awards held at Microsoft Theatre L.A. Live on September 17, 2018 in Los Angeles, USA

ФОТО: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые за долгое время вместе появились на публике, пишет Viva.

ФОТО: KYLE GRILLOT / REUTERS

Джессика Бил не раз отмечала в интервью, что сейчас у нее на первом плане стоит семья, а вот карьеру она пока отодвинула на второй план. Возможно, именно поэтому Джессика и ее супруг Джастин Тимберлейк так редко появляются на публике вместе.

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures / MPIFS/Capital Pictures

Настолько нечасто, что это даже становится причиной разговоров, что в их отношениях не все в порядке. Впрочем, супруги даже не думают о разводе, и насаждаются своим браком. И этому свидетельствуют трогательные записи, посвященные другу другу в соцсетях, и те взгляды, которые они дарят друг другу, когда все же выходят в свет вместе.

ФОТО: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Пара появилась на красной дорожке «Эмми-2018», и в очередной раз доказала, что они влюбленны и счастливы. Джастин и Джессика ни на минуту не отпускали другу друга, и отлучались лишь для того, чтобы сделать одиночные кадры. Она — в роскошном платье, которое успели назвать одним из лучших на премии, он — в изысканном костюме и в белой рубашке. Что сказать, идеальная пара!  

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