Роскошная пара! Джастин Тимберлейк и Джессика Бил блистают на «Эмми-2018»

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Джессика Бил не раз отмечала в интервью, что сейчас у нее на первом плане стоит семья, а вот карьеру она пока отодвинула на второй план. Возможно, именно поэтому Джессика и ее супруг Джастин Тимберлейк так редко появляются на публике вместе.

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Настолько нечасто, что это даже становится причиной разговоров, что в их отношениях не все в порядке. Впрочем, супруги даже не думают о разводе, и насаждаются своим браком. И этому свидетельствуют трогательные записи, посвященные другу другу в соцсетях, и те взгляды, которые они дарят друг другу, когда все же выходят в свет вместе.

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