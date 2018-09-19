Дмитрий Нагиев рассказал, с кого взял образ «Физрука» Неожиданно!
19 сентября 2018, 13:35
Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, кто является реальным прототипом «физрука» из одноименного телесериала, в котором он играл главную роль.
В интервью журналисту Юрию Дудю актер рассказал о брате Евгении, который в свое время занимался бодибилдингов. Именно он и стал прообразом главное героя «Физрука».
«У меня есть брат, и физрук во многом срисован с Жени», — сказал Нагиев.
Смотрите полное интервью с актером.