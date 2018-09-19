Ср, 19.09.2018
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  • Дмитрий Нагиев рассказал, с кого взял образ «Физрука»

Дмитрий Нагиев рассказал, с кого взял образ «Физрука» Неожиданно!

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Сериал «Физрук»

ФОТО: Промо

Популярный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал, кто является реальным прототипом «физрука» из одноименного телесериала, в котором он играл главную роль. 

В интервью журналисту Юрию Дудю актер рассказал о брате Евгении, который в свое время занимался бодибилдингов. Именно он и стал прообразом главное героя «Физрука».

«У меня есть брат, и физрук во многом срисован с Жени», — сказал Нагиев.

Смотрите полное интервью с актером.

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