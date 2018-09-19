Гоша Куценко и Екатерина Климова пьют пиво в старом Таллинне

Вчера вечером, 18 сентября, актеры Гоша Куценко и Екатерина Климова показали в Таллинне красивую историю любви – спектакль «Любовные письма». А после громких оваций российские знаменитости отправились на прогулку по Старому городу.
Судя по снимкам, которыми поделился Гоша Куценко в своем Instagram, после удачного спектакля актеры решили пропустить по кружечке пива в старом Таллинне.
«Из таких спектаклей собирается жизнь актерская... И весело, что хорошо все, и грустно, что это уже в прошлом....», – подписал снимок Куценко своим философским изречением.
В недавнем интервью порталу Limon.ee Екатерина Климова рассказала, что их дружба с Гошей Куценко началась еще с фильма «Антикиллер 3». Но, по признанию актрисы, если бы не театральный проект «Любовные письма», актеры вряд ли бы нашли время для общения.
«Потому что всегда много работы. Тем более, Гоша и продюсер, и режиссер, и певец. Музыкант, меценат и кто он там еще? Да, отец! Одним словом, Гошу надо еще умудриться поймать, чтобы пообщаться вне работы. Собственно, как и меня», – рассказала Климова. Интервью читайте ЗДЕСЬ!