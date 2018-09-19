Гоша Куценко и Екатерина Климова пьют пиво в старом Таллинне

Судя по снимкам, которыми поделился Гоша Куценко в своем Instagram, после удачного спектакля актеры решили пропустить по кружечке пива в старом Таллинне.

«Из таких спектаклей собирается жизнь актерская... И весело, что хорошо все, и грустно, что это уже в прошлом....», – подписал снимок Куценко своим философским изречением.

В недавнем интервью порталу Limon.ee Екатерина Климова рассказала, что их дружба с Гошей Куценко началась еще с фильма «Антикиллер 3». Но, по признанию актрисы, если бы не театральный проект «Любовные письма», актеры вряд ли бы нашли время для общения.