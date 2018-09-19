Могла бы и голая выйти: модель Кендалл Дженнер засветила голую грудь на людях
19 сентября 2018, 12:35
Известная модель, ангел Victoria's Secret и сестра светской львицы Ким Кардашьян, 22-летняя Кендалл Дженнер, пожалуй, единственная из семейства, кто не прибегал к пластическим операциям.
Девушка гордится тем, что не имеет чересчур пышных форм и часто хвастается подтянутой фигурой в Instagram и на публике.
В этот раз папарацци застали Кендалл не в лучшем расположении духа. Впрочем, от вспышек девушка в основном прятала лицо, а не голую грудь, которую было видно из-за слишком прозрачной ткани кофты.