Могла бы и голая выйти: модель Кендалл Дженнер засветила голую грудь на людях

Девушка гордится тем, что не имеет чересчур пышных форм и часто хвастается подтянутой фигурой в Instagram и на публике.

В этот раз папарацци застали Кендалл не в лучшем расположении духа. Впрочем, от вспышек девушка в основном прятала лицо, а не голую грудь, которую было видно из-за слишком прозрачной ткани кофты.