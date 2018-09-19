Ср, 19.09.2018
Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Курьез
  • Дерзкий рокер: в Сети обсуждают редкий архивный снимок Дмитрия Медведева

Дерзкий рокер: в Сети обсуждают редкий архивный снимок Дмитрия Медведева Это правда он?!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дмитрий Медведев.

ФОТО: Petros Karadjias / AP / Scanpix

На днях в Сети появилось архивное фото, на котором изображен Дмитрий Медведев. Далеко не все Интернет-пользователи смогли узнать в молодом человеке нынешнего премьер-министра России, пишет Woman.

Многие знаменитости сейчас выглядят совершенно не так, как много лет тому назад. Одни радикально меняли имидж, другие прибегали к услугам пластических хирургов, а третьи работали над собой. Например, глядя на фотографии Дмитрия Анатольевича Медведева, с трудом можно поверить, что это действительно он.

Ни для кого не секрет, что в студенческие годы будущий известный политик всерьез увлекался хард-роком.

Недавно в Telegram-канале «История не историка» был опубликован архивный снимок премьер-министра России, который очень удивил пользователей Сети.

Согласно информации канала, фото датируется 1986 годом. В кадре Дмитрий Анатольевич позирует в кожаной куртке и черных солнцезащитных очках. Волосы молодого человека взъерошены, и он показывает фотографу язык.

Большинство Интернет-пользователей даже поначалу не поверили в то, что перед ними действительно будущий премьер-министр.

Однако другим подписчикам канала снимок очень понравился. Дело в том, что в Сети довольно мало архивных кадров с Дмитрием Анатольевичем.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ