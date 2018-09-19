Дерзкий рокер: в Сети обсуждают редкий архивный снимок Дмитрия Медведева

Многие знаменитости сейчас выглядят совершенно не так, как много лет тому назад. Одни радикально меняли имидж, другие прибегали к услугам пластических хирургов, а третьи работали над собой. Например, глядя на фотографии Дмитрия Анатольевича Медведева, с трудом можно поверить, что это действительно он.