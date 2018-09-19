Мать экс-солиста «Иванушек»: «Гибель сыну предсказали в Варшаве»

Еще до того, как стать участником «Иванушек», Сорин какое-то время жил в Варшаве. Именно там он и повстречал женщину, предостерегшую его от возвращения на родину.

«Сын отучился в Гнесинке два с половиной года, а потом прошел конкурс на участие в международном мюзикле "Метро" и отправился репетировать его в Варшавский музыкально-драматический театр. С мюзиклом "Метро" ездил в Нью-Йорк на Бродвей. Когда же гастроли завершились, Игорю предлагали остаться в Америке: давали вид на жительство, приглашали учиться в оперной студии. Но он решил вернуться в Варшаву, продолжал играть в мюзикле. Жили они там небогато, подрабатывали тем, что играли и пели на улицах. Но ему было очень весело. Когда приехал домой, со смехом рассказывал, как в Варшаве гадалка на улице предупредила его: "Не возвращайся на родину, там ты погибнешь!" Те слова оказались пророческими. Но разве можно было в них поверить тогда?!», — сокрушается Светлана Александровна.

Трагедия произошла 1 сентября 1998 года, уже после ухода Сорина из «Иванушек». В те дни певец записывал сольный альбом в домашней студии.

«Музыканты путано мне рассказывали… В разгар репетиции Игорь предложил: «Давайте отдохнем, перекурим!» Студия была расположена на шестом этаже обычной московской 12-этажки на улице Вересаева. В тот день было очень душно. Ребята слышали, как Игорь в кухне щелкнул зажигалкой, а потом открыл дверь на балкон. Минут через пять звукорежиссер вышел за ним и не обнаружил Игоря. Посмотрел вниз… Ребята бросились на улицу. Сын лежал на газоне. Он был в сознании, через силу улыбался, успокаивая их: »Все хорошо, не волнуйтесь«. Они вызвали скорую, а потом подъехала милиция. В больнице в крови сына не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. Положение было сложное, оказались перебиты шейные позвонки. Врачи сказали: »Если выживет, то скорее всего останется парализованным«. Помню, как зашла в палату. Увидела сына: ни синяков, ни ушибов, лицо чистое. Игорек лежит очень спокойный. Увидев меня, улыбнулся: »Мама, поцелуй меня!« А потом позвал Сашу, которая в коридоре ожидала. Тогда я поняла: сын прощается с нами. Потом была операция, она длилась шесть часов. После нее я видела сына только спящим… Игорек ушел через три дня», — вздыхает мать Сорина.

В беседе с изданием она призналась, что и сегодня не верит, что сын мог решиться на суицид. У него было много планов, любимая девушка, новая музыкальная жизнь.