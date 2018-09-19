Призрак, о котором ходят легенды, случайно опопал в выпуск новостей

Призрак, о котором ходят легенды, попал в прямой эфир новостной программы. Журналисты снимали репортаж об урагане "Флоренс", бушующем в Южной и Северной Каролине, как вдруг на заднем плане прошёл призрак Серого Человека с острова Паули. Согласно местному преданию, видевшие его люди не только выживали в ураган сами, но даже их имущество оставалось нетронутым, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как во время бушующей стихии по пирсу проходит — как ни в чем не бывало — темная фигура. Охотники за привидениями, которые ведут YouTube-канал The Ghost Guys Go, утверждают, что это был призрак Серого Человека.

Впервые о нем стало известно ещё в 1822 году. Согласно одной из легенд, безумно влюбленный мужчина пошёл через болото к своей невесте, но утонул. Вскоре после этого покойный явился своей возлюбленной и велел ей немедленно покинуть остров. Женщина вместе с семьёй бежала из города, и вскоре по побережью прошёл смертоносный ураган. Семья выжила, а ее прибрежная плантация осталась нетронутой.