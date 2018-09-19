В семье Гарика Харламова случилось большое горе

18 сентября Гарик Харламов опубликовал в своем микроблоге печальное сообщение.

«Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — написал юморист под архивным снимком, на котором он сидит на руках у своего отца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Как выяснилось, это страшное известие настигло Гарика во время фестиваля Comedy Club в Ереване. В этот вечер Харламов вышел на сцену, несмотря на страшную трагедию в его семье.