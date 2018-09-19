Ср, 19.09.2018
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В семье Гарика Харламова случилось большое горе

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Гарик Харламов и Кристина Асмус

ФОТО: http://vk.com/asmus__kristina

На днях в семье Гарика Харламова случилось большое горе. Об этом сам юморист рассказал своим подписчикам. По словам резидента Comedy Club, его отец скончался 16 сентября.

18 сентября Гарик Харламов опубликовал в своем микроблоге печальное сообщение.

«Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — написал юморист под архивным снимком, на котором он сидит на руках у своего отца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Как выяснилось, это страшное известие настигло Гарика во время фестиваля Comedy Club в Ереване. В этот вечер Харламов вышел на сцену, несмотря на страшную трагедию в его семье.

По информации СМИ, родители юмориста развелись, когда ему было всего девять лет. После разрыва с матерью Гарика его отец Юрий переехал в Чикаго. Харламов некоторое время жил со своим папой, но позднее все же вернулся в Россию.  В комментариях интернет-пользователи оставляют соболезнования Гарику и его семье.

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