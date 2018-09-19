На днях в семье Гарика Харламова случилось большое горе. Об этом сам юморист рассказал своим подписчикам. По словам резидента Comedy Club, его отец скончался 16 сентября.
18 сентября Гарик Харламов опубликовал в своем микроблоге печальное сообщение.
«Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи», — написал юморист под архивным снимком, на котором он сидит на руках у своего отца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Как выяснилось, это страшное известие настигло Гарика во время фестиваля Comedy Club в Ереване. В этот вечер Харламов вышел на сцену, несмотря на страшную трагедию в его семье.
По информации СМИ, родители юмориста развелись, когда ему было всего девять лет. После разрыва с матерью Гарика его отец Юрий переехал в Чикаго. Харламов некоторое время жил со своим папой, но позднее все же вернулся в Россию. В комментариях интернет-пользователи оставляют соболезнования Гарику и его семье.