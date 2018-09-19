Ход конем! Эстонская Пэрис Хилтон вышла замуж

На минувших выходных стало известно, что председатель Партии реформ Кайя Каллас вышла замуж за инвестиционного банкира Арво Халлика. На днях и Таня Михайлова отметила со своим мужем Микком Сааром вторую годовщину свадьбы. Но, кто бы мог подумать, что пойдет под венец и светская львица Герли Пылдоя, которую СМИ давно уже прозвали эстонской Пэрис Хилтон.