Ср, 19.09.2018
Горько! Председатель Партии реформ Кайя Каллас вышла замуж СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Ход конем! Эстонская Пэрис Хилтон вышла замуж

Ход конем! Эстонская Пэрис Хилтон вышла замуж Смотрите фото!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Gerli A Chantelle

ФОТО: Maksim Toome

На минувших выходных стало известно, что председатель Партии реформ Кайя Каллас вышла замуж за инвестиционного банкира Арво Халлика. На днях и Таня Михайлова отметила со своим мужем Микком Сааром вторую годовщину свадьбы. Но, кто бы мог подумать, что пойдет под венец и светская львица Герли Пылдоя, которую СМИ давно уже прозвали эстонской Пэрис Хилтон.

Свадьба эпатажной красотки стала настоящим сюрпризом. Герли сама сообщила о своем новом статусе в социальных сетях. Супругом Герли стал Влад Раннаметс. 

Вчера утром знаменитая в Эстонии блондинка поделилась кадрами, на которых она с цветами позирует со своими подругами в таллиннском отеле Telegraaf. 

«Так начинается самый прекрасный день в моей жизни», - подписала снимок она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginning of my beautiful day 💝 #rannametspulm

A post shared by Gerli A. Chantelle 🕊💍 (@ms_gachantelle) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ