Facebook гудит: страшное обращение эстонца к подросткам 14-17 лет, подсевшим на ЛСД

«Ты, подросток в возрасте от 14 до 17 лет, решивший вместо алкоголя употреблять ЛСД. Знай, что постоянное употребление ЛСД по выходным убьет тебя молодым. Хочешь, чтобы твои родители похоронили тебя молодым или выберешь достойную полноценную жизнь? ЛСД - сильное/крепкое полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов, оно не предусмотрено для постоянного употребления. Выбор за тобой: жизнь или смерть? Сделай правильный выбор и прекрати употребление этих наркотиков!