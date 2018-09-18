Facebook гудит: страшное обращение эстонца к подросткам 14-17 лет, подсевшим на ЛСД

Крик души неравнодушного жителя нашей страны, пожелавшего остаться анонимным, вызвал бурную реакцию в Сети. Человек в Facebook-сообществе MargatudTALLINNas затронул действительно больную тему, о которой стоит говорить.
«Ты, подросток в возрасте от 14 до 17 лет, решивший вместо алкоголя употреблять ЛСД. Знай, что постоянное употребление ЛСД по выходным убьет тебя молодым. Хочешь, чтобы твои родители похоронили тебя молодым или выберешь достойную полноценную жизнь? ЛСД - сильное/крепкое полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов, оно не предусмотрено для постоянного употребления. Выбор за тобой: жизнь или смерть? Сделай правильный выбор и прекрати употребление этих наркотиков!
LSD сильно искажает сознание: мир вокруг употребляющего изменяется, чувствуется, что вещи начинают двигаться, все убыстряется или наоборот, замедляется. Появляются странные видения и слуховые галлюцинации.
Поделись этим!» - говорится в публикации.
От себя добавим, почему ЛСД вреден:
- может вызвать психическую зависимость: употребляющий снова и снова хочет чувствовать влияние ЛСД;
- последствия употребления невозможно предугадать: часто вместо забавных переживаний видят кошмары. Поскольку влияние LSD длится долго, эти люди часами находятся в состоянии паники и ужаса;
употребление может вызвать склонность к насилию или чувство, что кто-то следит за человеком;
возможны серьезные несчастные случаи, потому что употребляющий более не способен различать действительность и свои фантазии;
длительное употребление может привести к сумасшествию.