54-летняя Алена Апина сделала нелепую татуировку

Многие подписчики певицы считают, что Апина была не в себе, когда выбирала такой нелепый рисунок, который не подходит для 54-летней женщины. Но сама Алена не видит в этом ничего необычного, и призывает других последовать ее примеру: «Как же это больно! Вам слабо? Кто из моих любимых артистов самый смелый, самый дерзкий?! Катя Семенова? Слабо? Я и не такое могу. Если не сейчас, то когда? Живите весело!» - пишет 7d.org.ua.