Вт, 18.09.2018
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  • 54-летняя Алена Апина сделала нелепую татуировку

54-летняя Алена Апина сделала нелепую татуировку

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Алена Апина

ФОТО: SCANPIX

На левой руке Алены Апиной теперь красуется рыбка Дори из известного мультфильма. 

Многие подписчики певицы считают, что Апина была не в себе, когда выбирала такой нелепый рисунок, который не подходит для 54-летней женщины. Но сама Алена не видит в этом ничего необычного, и призывает других последовать ее примеру: «Как же это больно! Вам слабо? Кто из моих любимых артистов самый смелый, самый дерзкий?! Катя Семенова? Слабо? Я и не такое могу. Если не сейчас, то когда? Живите весело!» - пишет 7d.org.ua.

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